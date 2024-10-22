柯帳房橘子改列被告！　律師揭「2大意義」：構成柯文哲延押事由

▲民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，而被外界稱為柯文哲貼身帳房的「橘子」許芷瑜，8月底出境赴日至今未歸，北檢已正式將許芷瑜改列《政治獻金法》被告。對此，律師黃帝穎今（22日）表示，橘子改列被告有「2大法律意義」，第一「構成柯文哲延押主要事由」、第二「橘子將被通緝並註銷護照」。他認為，代表檢廉掌握證據，顯示橘子管理金流罪嫌升高，因此橘子滯留日本，當然構成柯文哲延押的主要事由。

黃帝穎表示，鏡週刊今天報導，柯文哲貼身帳房「橘子許芷瑜」滯留日本， 2次奉命出境至今未歸，將改列洗錢罪被告。

黃帝穎指出，橘子改列洗錢罪被告有「2大法律意義」。第一「構成柯文哲延長羈押的主要事由」，橘子從證人身分，改列洗錢罪被告，代表檢廉掌握證據，顯示橘子管理柯文哲金流的罪嫌升高，橘子關鍵地位已達隱匿柯文哲犯罪所的角色。因此，橘子滯留日本，當然在法律上，構成柯文哲延長羈押的主要事由。

黃帝穎再指，第二「橘子將被通緝並註銷護照」，橘子若僅證人身分，不到庭依法最多只能拘提跟罰款，但改列洗錢罪被告，依法拘提不到，可發布通緝，並可註銷護照。

最後，黃帝穎強調，通緝犯遭註銷護照，是為了防止其潛逃至其他國家，而橘子已在日本，後續若護照被註銷，將欠缺有效旅行文件，我國可透過司法互助精神，據以請日本協助予以遣返。

★未經判決確定，應視為無罪

▼律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）