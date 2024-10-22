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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影 ／11年前柯文哲從政遭父親反對　他嘆：回頭想也許柯爸是對的

▲▼柯文哲與柯爸柯承發（左）。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲與柯爸柯承發（左）。（圖／台北市政府提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，近日又傳出「柯爸」柯承發病危的消息。對此，臉書粉專「Mr.SR」昨（21日）貼出一段「柯爸11年前受訪影片」表示，當時柯爸極力反對柯文哲從政，現在回過頭來想，也許柯爸是對的，如果柯文哲沒有一腳踏入政壇，現在應該正與陳佩琪，輕鬆自在過著逍遙的退休日子。

回顧上週，罹癌的「柯爸」柯承發傳出病情急轉直下，柯家已經簽下不急救同意書，仍在羈押中的民眾黨主席柯文哲按照規定申請探視；而民眾黨證實18日晚間柯文哲有到台大醫院探視，全程相當低調，而不急救同意書是個人隱私，無法證實。

臉書粉專「Mr.SR」則貼出一段11年前「TVBS專訪影片」，片中身為228受難者家屬的柯爸爸，極力反對柯文哲參選從政，只希望柯文哲當醫生平安地過一生。

柯爸當時提到，自己小時候家境窮困，只能接受建議，改讀「吃飯、學費都不用錢」的新竹師範。而後來身為長子的柯文哲，從小到大都是第一名，讓他滿是驕傲，柯還曾說「因為爸爸沒有念大學，沒有做醫生，所以他是替爸爸要做個好醫師」，但這個幫爸爸完成心願、當了一輩子醫生的柯文哲，卻動念要參與選舉，柯爸則強烈表達「不贊成」柯文哲出來競選。

Mr.SR表示，現在回過頭來想，也許柯爸是對的，如果柯文哲當時沒有一腳踏入政壇，現在應該正與陳佩琪Peggy醫師，輕鬆自在的用退休俸過著逍遙的退休日子。

最後，Mr.SR感嘆，沒想到柯爸的父親和兒子，都受到了政治的迫害，留言開放大家為柯爸爸集氣和祝福。

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