快訊／談柯爸病況遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如：理解她的心情

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

「柯爸」柯承發15日轉送台大加護病房，柯家18日申請讓民眾黨主席柯文哲探視獲准；但台中市政顧問蔡壁如卻在受訪時談及「柯爸」病況，柯文哲胞妹柯美蘭在黨內群組要蔡壁如閉嘴，「沒資格洩露我父親的病情」。對此，蔡壁如今（22）日人現身在台中市政府表示，覺得柯美蘭應該是傷心，可以理解她的心情。

▲蔡壁如今天現身在台中市政府，對於前民眾黨主席柯文哲的胞妹砲轟，不要再談柯家人的說法，蔡璧如透露，可以理解。（圖／記者游瓊華攝）

事實上，蔡壁如早在20日晚間參加民眾黨屏東縣黨部宣講活動時，就被問到有關柯文哲探視「柯爸」的新聞，蔡壁如當時回應，「柯爸」因為之前住院時間有比較長，最近是因為急性心肌梗塞，現在有放了支架，現在這1、2天在加護病房觀察，此訊息是由民眾黨黨員揭露出來。

▲柯文哲胞妹柯美蘭在黨代表群組痛罵蔡壁如。（圖／記者袁茵翻攝）

蔡壁如當時也提及，18日大概是半夜，柯文哲有去看了「柯爸」，柯本身就是很專業的醫師，因為有朋友把「柯爸」的病歷帶進去給柯文哲看，所以律師也有申請可以出來見「柯爸」，所以柯文哲18日半夜有見到「柯爸」；但對於病人病情部分，醫護人員不可以洩漏病人病情。

據了解，黨代表蕭賢義21日於民眾黨黨代表群組中，張貼蔡壁如20日受訪談柯文哲父親的影片，而柯美蘭則於下午4時53分回覆稱「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人」。

針對柯美蘭的言論，蔡壁如今天直言覺得柯美蘭應該是傷心，可以理解她的心情；另外對於民眾黨支持者的反彈，蔡壁如則低調表示，每個人都有情緒都可以理解，也不用回應。