快訊／京華城案獻金流向待查　北檢聲請延押沈慶京、應曉薇

▲京華城案被告應曉薇、沈慶京、吳順民3人現正收押禁見。（合成圖／記者黃克翔、劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，累計有民眾黨主席柯文哲等7名被告在押，其中威京集團主席沈慶京涉嫌為了爭取容積率，行賄市議員應曉薇，並施壓市府；時任台北市長柯文哲也有不明來源資金存入相關帳戶。其中應曉薇收受獻金待查，沈慶京恐與集團員工勾串，北檢22日聲請延押沈、應，應的助理吳順民則獲聲請具保停押。至於柯文哲部分將在11月4日押期屆滿前視案情發展決定是否也聲請延押。

台北地檢署指揮廉政署、調查局分頭偵辦京華城及柯文哲競選獻金案，從5月分案後，持續調閱卷證，傳訊相關承辦人員，專案小組調查，應曉薇涉嫌以名下公益團體名義，收受沈慶京行賄4740萬元，並由威京集團員工吳順民掛名議員助理，參與北市局處有關京華城容積案陳情會議。

檢廉偵辦過程中，懷疑威京集團7名員工疑似為人頭，以政治獻金名義捐贈柯文哲210萬元，經傳訊柯文哲隨身碟中帳冊的捐款人比對釐清，懷疑柯文哲帳冊記載「小沈 1500 沈慶京」也代表金錢，且柯對政黨與眾望基金會等相關組織的財務聊若指掌，但柯文哲始終否認不法。

▲柯文哲因涉京華城圖利罪嫌重大，羈押期限到11月4日為止。（資料照／記者屠惠剛攝）

8月27日晚間，檢察官接獲通報，緊急將轉向台中機場準備搭機的應曉薇拘提到案，隔天順勢發動搜索約談，依涉嫌行收賄等罪嫌，向法院將沈慶京、應曉薇、吳順民3人聲押禁見獲准。8月30日，北檢發動第2波搜索約談，前副市長彭振聲在9月1日遭聲押禁見獲准。

柯文哲則因認為偵訊、逮捕程序不合法，一度聲請提審遭駁回，被檢察官依違背職務收賄等罪嫌聲押，法官認為柯文哲因罪嫌不足獲釋，經檢察官抗告成功，台北地院9月5日認為柯文哲無視部屬提醒違法，執意配合業者要求，改依圖利罪嫌收押柯文哲。

由於沈慶京、應曉薇的押期到10月28、29日為止，為清查沈慶京在京華城容積案通過後的論功行賞金流，加上疑似經手相關款項的柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜也尚未到案，檢察官決定向法院聲請將沈、應延押2個月。同案仍在押的還有柯文哲競選帳房李文宗、前兵役局長朱亞虎2人。

至於柯文哲被收押後，曾在9月間3度被檢察官借提應訊，10月1日第4度提訊時，柯文哲不滿被臨時告知出庭，檢察官考量柯文哲身心狀況，未堅持把人帶離台北看守所，10月16日第5度順利提訊後，傳出柯文哲父親住進加護病房，柯文哲18日晚間在戒護下前往醫院探視，檢察官將視案情發展，決定是否在11月4日押期屆滿前聲請延押柯文哲。