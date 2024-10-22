別讓高中生上戰場！藍擬修《全動法》　徐巧芯：大人的事放過學生

▲國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，副書記長張智倫、立委洪孟楷、徐巧芯、許宇甄出席 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

針對內政部消防署出版的「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC），國民黨團今（22日）日召開者會質疑賴政府的40萬民力是不是40萬民兵？立委徐巧芯則表示，國民黨團擬提出《全民防衛動員準備法》修正案，刪除「學校青年動員服勤」的部分，把高中生移出民防法跟全動法之外，認為政府應慎重考慮，把高中生移出全動法之外，這是大人們該面對的事情，應放過學生。

徐巧芯指出，針對SOA組織，先前就開過記者會，內容是時任駐美代表蕭美琴，曾在美國接見SOA代表，相關文件當時被列為密件，被吹哨者爆料才曝光，爆料指出SOA代表希望蕭美琴引薦更多政府部門、社會企業，有更多交流合作機會，後續又有TECC手冊的推出，令人懷疑雙方後續有持續聯繫。她認為，人民擁有知的權利，不能偷偷摸摸幫SOA介紹給政府單位，又做為密件處理。

徐巧芯表示，TECC手冊荒謬之處，還有針對「致命性出血」，引用來自伊拉克戰爭與反恐戰爭，但這不是在描述台灣消防困境，而是在談論戰爭中所遇到的困境；手冊也提及，可以把裝甲車開過來做掩護，而有自行撤場能力的傷患，讓他們有武器保護自己，凸顯手冊教導的是戰場應對，意味消防署已經準備好讓消防員作戰。她呼籲，希望政府誠實說明，是否隨時可能有戰爭爆發，也希望政府花費納稅錢做準備，不要用這麼多密件來編寫。

徐巧芯指出，既然政府稱「民力不是民兵」，那麼無論是《全民防衛動員準備法》、《民防法》中都不該出現戰爭及學生的字眼，因此提出《全動法》第15條修正草案，要刪除現行條文針對學校青年動員服勤的部分；另外要刪除《民防法》第2條支援軍事勤務。她說，由於法源上確實可以要求高中生編組，因此才可進行「戰時青年服勤同意書」調查，但高中生沒當過兵，「如果政府連保護幼苗都做不到，還是個人嗎？」

洪孟楷表示，一週前中共軍演甫結束，昨晚又發布航行警告，必須嚴正提醒對岸，一次次越來越靠近台灣的軍演，都會引起台灣2300萬人的反感，不利兩岸關係，即使「項莊舞劍、意在美國」，但我們拒絕拿台灣當箭靶的舉動，更不希望有任何擦槍走火的可能。

洪孟楷也說，駐美代表俞大㵢接受專訪，竟稱台灣人願意且準備作戰，俞代表憑什麼這樣說，要講也是三軍統帥賴清德來講，「台灣人有授權駐美代表這般發言嗎？看在國際眼中作何感想？難道兩岸是要開戰了嗎？」他認為，民進黨政府不能迴避，必須展現態度給民眾。

洪孟楷指出，究竟是40萬民力、民兵還是民防，政府都說不清楚，近期一連串事件恰恰印證民眾的質疑，那就是政府要推動「全民皆兵」，TECC手冊稱「最好的救援不是試圖援救傷患，而是要殲滅對手」，形同面對戰爭的前置作業，請教民進黨政府與內政部，是否要求大家隨時做好「全民皆兵」、「全民上戰場」的準備，請說明清楚。

