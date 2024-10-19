舉NewJeans出席國會聽證會為例　徐巧芯：為什麼台灣不能有？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革釋憲案將在下周出爐。針對條文中國會聽證權、調查權有可能被大法官判為違憲一事，國民黨立委徐巧芯今（19日）說，韓國女團NewJeans最近才出席了聽證會，控訴老闆、公司有不公平的狀況，「人家韓國都能開聽證會，讓明星藝人表達勞工權益，為什麼台灣不能有聽證跟調查權？」

徐巧芯說，國會改革的釋憲案很快就會出來，可以看到大法官在緊急處分的過程中，非常快速做處理，某種程度上也是在替賴清德政府做開脫，也迴避了中間過程的調查權。

「我個人認為非常遺憾。」徐巧芯說，以超思雞蛋案來說，過去已經調查到8成了，透過聽證會跟調查權的方式就可以把資料公諸於眾，沒想到緊急處分一下來後，所有事情都變成偵查不公開。

徐巧芯表示，超思的案子雖然檢調在辦了，但進度如何、到底說了什麼？誰跟這些人接觸？弊案就變成在檢調的調查下見不得光，要等到未來大家不在乎了才公開嗎？

徐巧芯舉例，韓國女團NewJeans最近出席了國會聽證會，控訴老闆、公司有不公平的狀況，「人家韓國都能開聽證會，讓明星藝人表達勞工權益，為什麼台灣不能有聽證跟調查權？」

徐巧芯表示，大法官就被人家認為過於偏袒，我們對國會改革結果心裡有數，是比較不樂觀的。至於憲法訴訟法的部分，希望未來有更多大法官共同決議才能有結果，也是希望最後大法官出來的結論更有公信力、更謹慎思考後的結論。