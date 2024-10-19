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綠黨團指翁曉玲1提案「憲政最大核彈」　「怕釋憲輸要癱瘓憲法法庭」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提出「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，明定大法官「現有總額」人數即是法定總額15人。由於新任大法官人事同意權遭到藍白杯葛，若修法通過後大法官員額不足將變相癱瘓憲法法庭。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪時表示，該提案是我國憲政運作最大「核子炸彈」，在野黨怕釋憲輸乾脆癱瘓憲法法庭，真的是無法無天，藍白執意按下超級核子炸彈的發射鍵嗎？

對於藍白指控政院用釋憲恐嚇在野黨，吳思瑤反擊，藍白不要做賊喊抓賊，如果不提違憲法案就不用怕釋憲，行得正坐得直、半夜不怕鬼敲門。現在卓榮泰還沒有放棄，因為周一仍有一次朝野協商，若窮極一切辦法還是行不通、逼不得已，尋求釋憲是最後一條路，但不會放棄努力，藍白不要怕釋憲就要鬥臭大法官、癱瘓憲法法庭。

吳思瑤也強調，我國憲政運作最大「核子炸彈」就是翁曉玲提的憲法訴訟法修法，藍白一再違憲又怕釋憲，乾脆修法把憲法法庭癱瘓、架空大法官，若此提案強行通過，就是用立法權凌駕司法權，這是超級核子炸彈。

吳思瑤指出，下周國會擴權法案最終釋憲出爐，希望憲法法庭能夠做出清楚判定，而周一就要排審翁曉玲提案，在野黨怕釋憲輸乾脆癱瘓憲法法庭，真的是無法無天，藍白執意按下超級核子炸彈的發射鍵嗎？

而藍委徐巧芯質疑，韓國女團NewJeans可以到韓國國會控訴公司，為什麼台灣國會沒有聽證或調查權？吳思瑤指出，上個會期社會對國會擴權法案吵得沸沸揚揚，藍白聯手「假改革、真擴權」，程序上違憲、實質內容也涉及違憲，一切讓大法官解釋、尊重憲法法庭裁判，才能守住國家法治的重要防線，民進黨在法案審議過程中一再向社會論述：台灣是五權分立國家、有其憲政體制。

吳思瑤表示，國會有調查權的制度設計，但不能侵犯司法院調查權，權力分立原則下，國會調查權有清楚界定，藍白一再不做功課，只會提及國際案例但各國狀況不同，像是美國國會聽證權是強大力量，但美國國會沒有質詢權利，所以透過聽證會進行對國家政策的檢視。

吳思瑤強調，各國制度不同，討論台灣憲政改革就要回到我國憲政體制，不要再做這些不倫不類、指鹿為馬的比喻，下周憲法法庭會做最終裁判，民進黨團一切尊重、不會做任何預設，黨團在過程中已經就各項說明、言詞辯論清楚說明　對於結果正向、樂觀也有信心。

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