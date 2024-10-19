原民禁伐補償國民黨支持綠委陳瑩版本　徐巧芯：行政院為何翻臉不認？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，針對行政院長卓榮泰昨（18日）表態，會審慎思考提釋憲。國民黨立委徐巧芯今（19日）說，「他在講釋憲，有點小狗大叫的感覺，叫得很大聲，但實際行為卻很小」，既然行政院曾經跟陳瑩委員溝通過，國民黨投票給了民進黨的版本，為什麼突然翻臉不認帳？

徐巧芯說，昨天質詢時有問行政院長卓榮泰，為什麼修法過程不溝通？如果同意可以編4萬，代表之前扯什麼預算法、法律等會違法違憲，都是唬爛的，「編4萬可以編6萬不行？就是不順行政院的意就說不行，順你的意就說可以」。

徐巧芯說，她還問到，當初修法為何不溝通？卓榮泰說向民進黨團溝通。但是看看民進黨團的版本，就是提6萬，國民黨的版本就是民進黨的版本，且行政院在6月時向陳瑩委員溝通過了禁伐補償條例版本，國民黨也一致投票給這個版本。

徐巧芯表示，現在說只能編4萬、又不提覆議，一開始說於心不忍，但昨天質詢時又說是怕被罵，「難道不編預算就不會被罵了嗎？如果不編預算又不提覆議的話，要這行政院長要幹嘛？」

徐巧芯直言，卓榮泰講話前後矛盾，到最後才發現，真正在擋預算的就是行政院自己，「他在講釋憲，有點小狗大叫的感覺，叫得很大聲，但實際行為卻很小」。

徐巧芯指出，這些大法官都是綠友友，行政院沒有任何把握有法源依據，因為禁伐補償條例原本就有編3萬，並不是新出現的法律，只是增加了。既然行政院曾經跟陳瑩委員溝通過，國民黨投票給了民進黨的版本，為什麼行政院突然翻臉不認帳？