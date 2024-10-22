　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

▲▼國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，副書記長張智倫、立委洪孟楷、徐巧芯、許宇甄出席 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，副書記長張智倫、立委洪孟楷、徐巧芯、許宇甄出席 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，預計將培訓40萬名可恃民力；內政部消防署也推出「TECC戰術緊急傷患救護訓練⼿冊」。國民黨立委張智倫質疑TECC手冊是為了執行戰前準備，其中某題隨堂測驗，正確答案竟是「有時最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」，要求賴清德政府說清楚講明白，是否要推全民上戰場。

張智倫指出，賴清德9月召開全社會防衛韌性委員會後，全民急欲了解40萬民力是否就是民兵。查閱資料後發現，有項相關計畫「韌性國家醫療整備計畫」是由衛福部、內政部、國防部共編列逾90億元推動，然而占超過9成以上預算的兩大計畫皆為密件，有逃避監督的嫌疑，未來會向黨團提議，透過秘密會議了解內容。

張智倫拿出TECC手冊表示，「不看不知道、一看嚇一跳」，內容充滿上戰場所需知識，例如第96頁隨堂測驗中談及TECC救護觀念，竟解釋「最好的救護並不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」；而在第10頁隨堂測驗中，也提及TECC不只是救護技術員必須理解的知識，執法人員、軍事人員、民防組織成員、保安人員，甚至是醫護人員，都涵蓋在內。

張智倫認為，TECC手冊內容凸顯並非只給第一線人員做訓練，未來包含民防、警消、執法人員都可能上戰場殲滅對手，明顯戳破內政部長劉世芳「著重救災、治安維護」的說法，想請教賴清德總統、劉世芳部長，「有買足裝備嗎？台灣準備好了嗎？如何說服民眾不是要招募民兵？」

立委許宇甄也認為，民進黨政府先是要求全國宮廟、鄉鎮市區公所放置彈藥武器，還要求高中生簽署「戰時青年服勤同意書」，內政部也發行TECC手冊、宣示推動40萬民力，國人都在問「戰爭是不是要來臨了？」

許宇甄指出，民進黨執政後，兩岸關係越來越緊張，內政部消防署恰好在此時發行TECC手冊，民進黨政府一直暗示戰時危險，又不告訴民眾真相，是怕引起恐慌，還是怕造成大逃亡？

許宇甄表示，針對TECC手冊公開招標的標案，並未包含這本手冊，而手冊是美國民間組織「美國精神SOA」所捐贈，民間捐贈單位可以找任何人合作，也可以自己出版，為何要由消防署出版？政府將出版業務交給一家由民進黨立委助理創辦的公司，「為何要用這種迂迴方式進行？」她也說，既是美國民間捐助，應可走公開招標程序進行招標，美國民間單位捐贈資金，是為了幫助台灣提升救護能力，不是讓民進黨的友人肥了自己的口袋，後續一定會嚴格把關，要求賴政府說清楚、講明白。
 

ET快訊
15歲少年偷開BMW失控　原因曝光
李陳鎬全身黑現身警署！4次鞠躬：非常抱歉　離世前會致力還錢
統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發
台鐵調薪了　最新薪資出爐
快訊／新北市刑大遭搜索　帶回3人
潭美颱風這2天最靠近「北部有大雨」　3地強降雨
她目睹前男友載新歡　遭輾全身骨折、臟器破裂亡
快訊／遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如回應了
日圓再貶！　台銀現鈔逼近前低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

李文忠：中國已失去泱泱之風　天下圍中之勢已成形

別讓高中生上戰場！藍擬修《全動法》　徐巧芯：大人的事放過學生

中共操作牛山島演訓　國安人士：顯示聯合利劍B對台灣沒產生影響

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

高鐵南延為何轉彎陳世凱喊不知道　黃捷：請部長回去加油

柯帳房橘子改列被告！　律師揭「2大意義」：構成柯文哲延押事由

高雄交通違規舉發4年增47萬件　藍議員批市府：只會重罰人民

快訊／談柯爸病況遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如：理解她的心情

藍白程委會未再強擋總預算　暫不確定議程待24日協商院會處理

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

李文忠：中國已失去泱泱之風　天下圍中之勢已成形

別讓高中生上戰場！藍擬修《全動法》　徐巧芯：大人的事放過學生

中共操作牛山島演訓　國安人士：顯示聯合利劍B對台灣沒產生影響

內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

高鐵南延為何轉彎陳世凱喊不知道　黃捷：請部長回去加油

柯帳房橘子改列被告！　律師揭「2大意義」：構成柯文哲延押事由

高雄交通違規舉發4年增47萬件　藍議員批市府：只會重罰人民

快訊／談柯爸病況遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如：理解她的心情

藍白程委會未再強擋總預算　暫不確定議程待24日協商院會處理

48歲熟女「一妻三夫」同住屋簷下！　樂喊：生活添情趣「感情下一階段」

戴資穎申請「世界排名保護」至少休3個月　明年才能參賽

營養師傳授「腸病毒飲食法」：軟質、不刺激為大原則

總預算案卡關！　綠委籲卓榮泰別跟「邪魔」妥協：否則會被牽著走

社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

萬聖節新吃法！21風味館「奶香塔餅玉米濃湯買1送1」只有10天

快訊／15:15花蓮秀林規模3.8地震　4縣市有感「最大震度3級」

農業推廣奧斯卡　番路鄉農會獲「金推獎」家政績優獎

電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

快訊／捷運汐東線決標！　明年初開工目標2032年完工

蔡壁如惹怒柯美蘭　民眾黨籲謹言慎行

快訊／共軍牛山島實彈射擊「離台北165公里」　國防部回應了

即／遭柯美蘭轟「閉嘴」　蔡壁如：理解她的心情

台灣民意民調／賴清德滿意度上揚到49%　「十月驚奇」年輕支持度質變

影 ／萬老師歲計「賸」餘念成「這個字」　官員驚訝表情全寫臉上

吳思瑤控「羅智強偷拍」：政治癡漢！　蔑笑影片曝光

彰化謝家「一家三代出立委」成首例　老厝白宮豪宅成打卡熱點

影 ／11年前柯文哲從政遭父親反對　他嘆：回頭想也許柯爸是對的

郭昱晴批藍白擋總預算又想挖錢

台北旅展15家Buffet優惠餐券

TVBS民調／賴清德國慶文告獲五成滿意　57%民眾支持賴「祖國論」

台灣民意民調／韓國瑜「從政治冷宮奇蹟復活」　有好感者大增386萬

更多熱門

相關新聞

下載「急救先鋒」APP　加入第一線急救行列

下載「急救先鋒」APP　加入第一線急救行列

根據衛生福利部統計，台灣每年約有2萬人因「心因性因素」造成心肺功能停止(OHCA)，因在醫院外心臟停止是十分緊急的狀況，所以能在1分鐘內及時給予病人CPR，急救成功率可高達90%，存活率更可提高近2.5倍，所以需要民眾在救護車到達前伸出援手，因此消防署特地推出「急救先鋒」App，號召全國民眾成為急救先鋒。

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

監院糾正台中自辦市地重劃　內政部：通盤檢討現行獎勵辦法

全民趣味路跑歡樂登場黃偉哲歡迎全國跑者齊聚台南

全民趣味路跑歡樂登場黃偉哲歡迎全國跑者齊聚台南

加強打詐力道　劉世芳：相關部會要因地制宜提升全民識詐力

加強打詐力道　劉世芳：相關部會要因地制宜提升全民識詐力

中州科大退場轉作民防基地遭藍委質疑　內政部：非建社宅好區位

中州科大退場轉作民防基地遭藍委質疑　內政部：非建社宅好區位

關鍵字：

內政部全民戰場TECC

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面