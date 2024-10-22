內政部戰術本見「最好救護是殲滅對手」　藍質疑：要推全民上戰場？

▲國民黨團22日召開「全社會防衛變全民皆兵? 賴政府講清楚！」記者會，副書記長張智倫、立委洪孟楷、徐巧芯、許宇甄出席 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，預計將培訓40萬名可恃民力；內政部消防署也推出「TECC戰術緊急傷患救護訓練⼿冊」。國民黨立委張智倫質疑TECC手冊是為了執行戰前準備，其中某題隨堂測驗，正確答案竟是「有時最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」，要求賴清德政府說清楚講明白，是否要推全民上戰場。

張智倫指出，賴清德9月召開全社會防衛韌性委員會後，全民急欲了解40萬民力是否就是民兵。查閱資料後發現，有項相關計畫「韌性國家醫療整備計畫」是由衛福部、內政部、國防部共編列逾90億元推動，然而占超過9成以上預算的兩大計畫皆為密件，有逃避監督的嫌疑，未來會向黨團提議，透過秘密會議了解內容。

張智倫拿出TECC手冊表示，「不看不知道、一看嚇一跳」，內容充滿上戰場所需知識，例如第96頁隨堂測驗中談及TECC救護觀念，竟解釋「最好的救護並不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」；而在第10頁隨堂測驗中，也提及TECC不只是救護技術員必須理解的知識，執法人員、軍事人員、民防組織成員、保安人員，甚至是醫護人員，都涵蓋在內。

張智倫認為，TECC手冊內容凸顯並非只給第一線人員做訓練，未來包含民防、警消、執法人員都可能上戰場殲滅對手，明顯戳破內政部長劉世芳「著重救災、治安維護」的說法，想請教賴清德總統、劉世芳部長，「有買足裝備嗎？台灣準備好了嗎？如何說服民眾不是要招募民兵？」

立委許宇甄也認為，民進黨政府先是要求全國宮廟、鄉鎮市區公所放置彈藥武器，還要求高中生簽署「戰時青年服勤同意書」，內政部也發行TECC手冊、宣示推動40萬民力，國人都在問「戰爭是不是要來臨了？」

許宇甄指出，民進黨執政後，兩岸關係越來越緊張，內政部消防署恰好在此時發行TECC手冊，民進黨政府一直暗示戰時危險，又不告訴民眾真相，是怕引起恐慌，還是怕造成大逃亡？

許宇甄表示，針對TECC手冊公開招標的標案，並未包含這本手冊，而手冊是美國民間組織「美國精神SOA」所捐贈，民間捐贈單位可以找任何人合作，也可以自己出版，為何要由消防署出版？政府將出版業務交給一家由民進黨立委助理創辦的公司，「為何要用這種迂迴方式進行？」她也說，既是美國民間捐助，應可走公開招標程序進行招標，美國民間單位捐贈資金，是為了幫助台灣提升救護能力，不是讓民進黨的友人肥了自己的口袋，後續一定會嚴格把關，要求賴政府說清楚、講明白。

