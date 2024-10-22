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揭鄭天財、高金素梅「說瞎話行徑」　伍麗華：難道最後要犧牲族人？

▲▼立委伍麗華與高金素梅於立法院財委會，爆發爭執。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

▲立委伍麗華與高金素梅（背對鏡頭）於立法院財委會，爆發爭執。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

記者郭運興／台北報導

立法院財政委員會昨（21日）排審《財政收支劃分法修正草案》，朝野持續激烈攻防。對此，民進黨立委伍麗華表示，當天自己發怒了，鄭天財再度散播錯誤訊息，高金素梅也跑來起鬨，兩位委員睜眼說瞎話，即便她如此大力闢謠「根本沒有基金短缺」、「禁伐補償本來就發得出來」。她批評，鄭天財在會後承認自己是錯的，但明知是錯的，為何還要欺騙族人跟大眾？就因為他堅持「不可以遷就」，難道最後卻是讓族人遷就、犧牲族人嗎？

伍麗華表示，孰可忍，孰不可忍。21日的財委會審查財政收支劃分法，鄭天財在會中發言時，再度散播錯誤訊息，高金素梅也跑來起鬨。

伍麗華表示，前幾天她已經和大家說明何謂「短絀」，並非如鄭天財及高金素梅委員宣稱的基金短少60多億，相反的，政府已經撥款給綜發基金累積達199億，「根本沒有基金短缺的問題」，然而可惜的是，即便她如此大力闢謠、告知族人與社會大眾正確訊息，這兩位委員依然不讀書，睜著眼睛說瞎話。

伍麗華指出，當天她在會中立刻指正鄭天財的說法，鄭天財也在會後私下找她，承認其實剛剛講的是錯的。但明明知道是錯的，為什麼還要一直欺騙族人跟大眾？鄭天財說，因為他堅持「不可以遷就」。

伍麗華說，她聽了都覺得可笑，美其名曰不可以遷就，同樣的說法，上個會期在審原保條例，這部族人盼了這麼久的法，就因為鄭天財當時一句「不可以遷就」，一拖再拖，錯過了最佳的立法時機，直至今日族人都還沒等到原保條例。

伍麗華質疑，她已經被騙一次，不會再被騙第二次！請問鄭天財委員，所謂的立法不要遷就，難道最後卻是犧牲族人，讓族人遷就嗎？

伍麗華指出，她當場請財委陳玉珍主席讓鄭天財、高金素梅委員跟她開辯論會，針對事實來辯論，但他們兩位敢嗎？而高金素梅還一直拿手指著她問「是不是原住民」，她要大聲告訴高金素梅，自己當然是原住民，正因為是原住民，才不要讓原住民被貽笑大方，在場都是非常專業的財政委員，一直散布錯誤資訊，讓別人笑原住民不懂，難道就是這兩位委員想要的嗎？

伍麗華批評，用「不存在的問題」（禁伐補償本來就發得出來）擋下全國中央總預算，讓原住民成為全民公敵，難道就是這兩位委員想要的嗎？明明可以發出來的禁伐補償，要一再上演這齣戲碼到什麼地步，才能放過原住民，不要讓原住民成為政治利益鬥爭的工具！

伍麗華認為，是誰在擋下真正有益原住民的法律、操作土地議題煽動族人跟政府對立、製造社會對原住民的不理解與仇恨，21日的會中，看得一目了然！她感到很痛心，代表族人的立法委員，竟然踐踏、利用原住民到如此地步，這不是「自我殖民」，什麼才是自我殖民？

最後，伍麗華強調，她的助理正在剪質詢影片，面對質詢財政部、主計總處，高金素梅處處被吐槽打臉，而她的質詢一一獲得證實，禁伐補償發放沒問題。而聽說他們除了連署鄉長議員民代、各縣開記者會，現在又要發動遊覽車北上抗議，一連串的荒唐，原住民不生氣嗎？

▼立委鄭天財。（圖／記者李毓康攝）

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