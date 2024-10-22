台灣民意民調／韓國瑜「從政治冷宮奇蹟復活」　有好感者大增386萬

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（22日）公布最新民調，在兩院院長部分，行政院長卓榮泰滿意度45.3%、下滑3.4個百分點。立法院長韓國瑜則是谷底翻身，約四成五民眾對韓國瑜有好感、二成三反感，台灣民意基金會指出，在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，上揚19.8個百分點，意味增加386萬人的好感，這代表原本被打入民意冷宮的韓國瑜已重見天日，再度獲得民眾熱情的歡呼，在政治上奇蹟式復活。

民調詢問：「行政院長卓榮泰上任已四個多月，一般說來，您是否滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現：8.4%非常滿意，36.9%還算滿意，23.2%不太滿意，12.3%非常不滿意，13.9%沒意見，5.2%不知道、拒答。台灣民意基金會指出，滿意者比不滿意者多9.8個百分點。這項發現透露了一個訊息，那就是，上任四個多月，卓內閣施政表現仍獲全國多數民眾肯定。

和上個月比，對卓內閣施政表現滿意者下滑3.4個百分點，不滿意者上揚3.5個百分點。這一來一往，使滿意卓內閣施政表現的人比不滿意的人多9.8個百分點，比上個月減少6.9個百分點，其中，非常不滿意者增加5個百分點。台灣民意基金會指出，在台灣一個百分點等於19.5萬成年人，換言之，大約一個月，對卓內閣表現強烈不滿意者增加近百萬人，無疑是一個警訊。

民調也詢問：「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對立法院長韓國瑜的感覺。」結果發現：44.5%對韓國瑜的感情溫度是51度以上，27.3%沒有感覺，22.7%對他的感覺是49度以下。

台灣民意基金會指出，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約四成五對韓國瑜有好感，二成三對他有反感，二成七對他無感，既無好感，也無反感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人此刻對韓國瑜的感情溫度是55.26度。這樣的溫度，代表國人目前對韓國瑜的感覺是正面的、溫暖的、歡迎的，此刻台灣社會對立法院長韓國瑜的感覺已完全改觀。

若與年齡層交叉分析：在二十歲以上台灣人中，24.2%對韓國瑜的感情溫度是76-100度之間，非常熱，非常有好感；20.3%是介於51-75度，相當熱，相當有好感；27.3%是 50 度，基本上無感，說不上喜歡或討厭；9.1%介於25-49度，相當寒冷，相當反感；13.6%介於0-24度，非常冰冷，非常反感。

台灣民意基金會指出，與最近一次調查結果相比，也就是2020總統大選前一個月，有以下四點發現：第一、 台灣社會對韓國瑜的好感，與約五年前比大幅上揚20個百分點。具體地說，從24.7%上揚到現在的44.5%。在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，上揚19.8個百分點，意味增加386萬人的好感，這是一個巨大的人氣增長。

第二、 在反感方面，與五年前相比，台灣社會對韓國瑜有反感的人從48.9%銳減到22.7%；也就是說，減少26.2個百分點，換算為成年人口數已超過500萬人。第三、 在無感方面，台灣社會對韓國瑜無感的人，五年之間，從21.2%，到現在27.3%；也就是說增加6.1個百分點。從總平均溫度看，台灣社會對韓國瑜的總平均溫度，五年之間，從38.17度，到現在的55.26度，意味原本被打入民意冷宮的韓國瑜已重見天日，再度獲得民眾熱情的歡呼，在政治上奇蹟式復活，為台灣政治投下一個超級變數。

此次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。

有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心 水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。



