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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍白一手擋總預算一手從中央挖錢　郭昱晴：邏輯在哪？

記者黃翊婷／綜合報導

立法院財政委員會昨日（21日）續審財政收支劃分法修正草案，民進黨立委郭昱晴批評，國民黨的《財劃法》版本要求中央釋出15％稅收，壓縮租屋補助、育兒津貼等預算，距離114年度只剩2個月，明年度的預算在程序委員會被連續擋下5次，「藍白一手擋總預算、一手要從中央挖錢，邏輯在哪？」

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立法院院會 民進黨立委郭昱晴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭昱晴強調民進黨支持《財劃法》修法。（資料照／記者屠惠剛攝）

郭昱晴在臉書發文表示，「預算一定要合理分配才能讓經濟成長」，國民黨的《財劃法》版本要求中央釋出15％稅收，直接壓縮學費補助、租屋補助、育兒津貼、長照的預算，此外，地方重大建設幾乎都是跨縣市的，例如捷運的軌道建設需要中央及地方溝通協調，如果依照國民黨的版本大幅刪減中央財源，就會減少計畫型補助，「那資源不足的縣市該怎麼辦？」

郭昱晴強調，國民黨立委王鴻薇說大家都想修《財劃法》，其實過去25年民進黨一直都有在提修法的事情，但最後都無疾而終，就是因為沒有共識，「目前指標已刪減至52個，但其中有共識的只有5個。若大多數都沒有共識，為修而修，根本是本末倒置！」

還有委員聲稱中央是看顏色給補助，郭昱晴駁斥，攤開六都統籌分配款，113年到114年台北市增加0.03％，桃園市增加0.16％，台南市及高雄市則都下降0.03％，數據會說話，希望大家不要再造謠。

郭昱晴說，距離114年度只剩2個月，明年度的預算卻在程序委員會被連續擋下5次，「藍白一手擋總預算、一手要從中央挖錢，邏輯在哪？」有民眾黨委員在6月18日於臉書公開宣稱不會支持國民黨的《財劃法》版本，為何現在就要強推，「又沒有共識，不覺得太過草率跟潦草嗎？」

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