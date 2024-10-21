藍綠交鋒8小時！「憲法訴訟法」修正案完成初審　交付朝野協商

▲立法院司法法制委員會排審國民黨立委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》第4條、第95條修正草案，最終全案出委員會交由黨團協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院司法及法制委員會今（21）日排審《憲法訴訟法》第4條、第95條修正草案，從上午9時一路開會至晚間6時22分才結束；民進黨立委主張先審理大法官人事同意權及開公聽會，但經逐條討論發言，國民黨立委翁曉玲2度提停止討論動議，以人數優勢通過，最終全案出委員會，交由黨團協商。

司法委員會今排審藍委翁曉玲所提的《憲法訴訟法》修正草案，將大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人；並要求提高大法官判決門檻，必須有15位大法官中的的三分之二（10人）以上參與評議，且有三分之二（10人）以上同意。

由於有7位大法官任期將於本月31日屆滿，立院尚未針對總統府新提名的大法官行使人事同意權，因此民進黨立委認為此舉將「癱瘓憲法法庭」。

上午藍綠不斷進行程序發言交鋒，下午重啟討論時，民進黨立委再喊話要求先召開公聽會，綠委吳思瑤認為有諸多民間團體連署，但國民黨籍召委吳宗憲反擊「這些都是少數團體」，吳思瑤則說可以邀請更多團體來公聽會，雙方氣氛火爆。

經大體討論一輪後，吳宗憲稱有藍委提案要停止討論，因此裁示要表決並進入逐條審查，而綠委莊瑞雄不滿自己已舉手卻未輪到發言，吳宗憲則選擇不甩莊瑞雄，稱自己早已拿到藍委停止討論提案，讓莊痛批「你這樣講我就看不起你囉」，而吳宗憲則反嗆「沒關係，我就讓你看不起沒關係」並開始表決，最終以藍6票比綠5票停止討論，進入逐條審查。

吳思瑤等綠委抗議「沒有討論不是民主」，綠委鍾佳濱也質疑開會時間到幾點？吳宗憲則宣布，會議時間延長到討論事項處理完畢為止，並表決通過。

隨後進入逐條審查階段，經翁曉玲、綠委沈發惠與莊瑞雄討論發言後，吳宗憲表示又有藍委提案要暫停討論，使莊瑞雄一度痛批「這是逐條討論」，並認為要讓列席的司法院表達意見；但最終表決以藍綠5比5，吳宗憲關鍵1票讓提案通過，第4條停止討論並保留協商。

接續是《憲法訴訟法》第95條修法審查，但等到吳思瑤發言結束後，吳宗憲表達翁曉玲又提停止討論動議。但最終綠委仍不敵藍委人數優勢，通過停止討論，吳宗憲裁示逐條處理完畢，本案交由黨團協商。