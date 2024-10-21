　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠交鋒8小時！「憲法訴訟法」修正案完成初審　交付朝野協商

▲▼立法院司法法制委員會排審國民黨立委翁曉玲憲法訴訟法修正案，國民黨力求送出委員會，民進黨則甲級動員因應。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院司法法制委員會排審國民黨立委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》第4條、第95條修正草案，最終全案出委員會交由黨團協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

立法院司法及法制委員會今（21）日排審《憲法訴訟法》第4條、第95條修正草案，從上午9時一路開會至晚間6時22分才結束；民進黨立委主張先審理大法官人事同意權及開公聽會，但經逐條討論發言，國民黨立委翁曉玲2度提停止討論動議，以人數優勢通過，最終全案出委員會，交由黨團協商。

司法委員會今排審藍委翁曉玲所提的《憲法訴訟法》修正草案，將大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人；並要求提高大法官判決門檻，必須有15位大法官中的的三分之二（10人）以上參與評議，且有三分之二（10人）以上同意。

由於有7位大法官任期將於本月31日屆滿，立院尚未針對總統府新提名的大法官行使人事同意權，因此民進黨立委認為此舉將「癱瘓憲法法庭」。

上午藍綠不斷進行程序發言交鋒，下午重啟討論時，民進黨立委再喊話要求先召開公聽會，綠委吳思瑤認為有諸多民間團體連署，但國民黨籍召委吳宗憲反擊「這些都是少數團體」，吳思瑤則說可以邀請更多團體來公聽會，雙方氣氛火爆。

經大體討論一輪後，吳宗憲稱有藍委提案要停止討論，因此裁示要表決並進入逐條審查，而綠委莊瑞雄不滿自己已舉手卻未輪到發言，吳宗憲則選擇不甩莊瑞雄，稱自己早已拿到藍委停止討論提案，讓莊痛批「你這樣講我就看不起你囉」，而吳宗憲則反嗆「沒關係，我就讓你看不起沒關係」並開始表決，最終以藍6票比綠5票停止討論，進入逐條審查。

吳思瑤等綠委抗議「沒有討論不是民主」，綠委鍾佳濱也質疑開會時間到幾點？吳宗憲則宣布，會議時間延長到討論事項處理完畢為止，並表決通過。

隨後進入逐條審查階段，經翁曉玲、綠委沈發惠與莊瑞雄討論發言後，吳宗憲表示又有藍委提案要暫停討論，使莊瑞雄一度痛批「這是逐條討論」，並認為要讓列席的司法院表達意見；但最終表決以藍綠5比5，吳宗憲關鍵1票讓提案通過，第4條停止討論並保留協商。

接續是《憲法訴訟法》第95條修法審查，但等到吳思瑤發言結束後，吳宗憲表達翁曉玲又提停止討論動議。但最終綠委仍不敵藍委人數優勢，通過停止討論，吳宗憲裁示逐條處理完畢，本案交由黨團協商。

ET快訊
KID慰勞老婆生二胎「送貴重大禮」　她感動哭了
快訊／展榮開箱《獵人》挨罵！遭炎上首發聲
啦啦隊正妹嗆統神狂罵「豬」　網友怒進攻秒道歉
她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫嘆：當時有聽話就能避
宋芸樺搬到美國住！曝當地生活：沒那麼容易

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國尚未批准、我軍方先編列預算　國防部回應了

藍綠交鋒8小時！「憲法訴訟法」修正案完成初審　交付朝野協商

國營事業預算卡關因他未排審？　郭國文反擊王鴻薇：是因韓國瑜

分析「點菜說」背後含意　黃暐瀚揭「卓榮泰不惜翻車也要拚到底」

總預算案朝野協商又破局！　韓國瑜狂嘆氣「宣告24日再議」

綠營「高雄派西瓜都能贏」？　柯志恩分析：那何必費事空降潘孟安

113年國營事業預算至今未審！　黃國昌：未影響國營單位正常運作

快訊／賴清德派林信義任APEC代表　曾跟前中國國家主席胡錦濤寒暄

誰說謊？黃國昌批偷竊案「沒告知當事人」　松山分局：有先聯繫民眾黨

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

金鐘最美製作人林心如超大器　《有生之年》6獎..嗨喊「得獎都有鳳凰電波」

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

美國尚未批准、我軍方先編列預算　國防部回應了

藍綠交鋒8小時！「憲法訴訟法」修正案完成初審　交付朝野協商

國營事業預算卡關因他未排審？　郭國文反擊王鴻薇：是因韓國瑜

分析「點菜說」背後含意　黃暐瀚揭「卓榮泰不惜翻車也要拚到底」

總預算案朝野協商又破局！　韓國瑜狂嘆氣「宣告24日再議」

綠營「高雄派西瓜都能贏」？　柯志恩分析：那何必費事空降潘孟安

113年國營事業預算至今未審！　黃國昌：未影響國營單位正常運作

快訊／賴清德派林信義任APEC代表　曾跟前中國國家主席胡錦濤寒暄

誰說謊？黃國昌批偷竊案「沒告知當事人」　松山分局：有先聯繫民眾黨

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

美國尚未批准、我軍方先編列預算　國防部回應了

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

夏乙薇宣佈改名！8個月前為亡父告葬儀社　新名字藏洋蔥

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

黑豹旗／投捕10年默契配合硬碰北科附工　前國手率大園打滿7局

KID慰勞老婆生二胎「送貴重大禮」她感動哭了！　霸氣承諾：一句話隨時結紮

展榮開箱《獵人》盲卡包失言挨罵！　遭炎上首發聲：寶貴的經驗

自測雞雞硬度！　「這2種」要看醫生了

估年省租金2.6億！都更分回國有房地1.7萬坪供中央廳舍使用

碳權可抵環評、碳費　田建中：4年後拚接軌ETS碳交易

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦

台北旅展15家Buffet優惠餐券

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

台灣民意基金會民調／綠支持度重挫至31.1%　藍白聯手還勝6.8個百分點

蔡壁如談柯探視爸過程　陳智菡澄清

民眾黨10／27集結愛國東路

國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責

快訊／賴清德派林信義任APEC代表　曾跟前中國國家主席胡錦濤寒暄

美總統大選倒數！　沈富雄曝驚人分析：若川普贏傾向賣一半股票

總預算案朝野協商又破局！　韓國瑜狂嘆氣「宣告24日再議」

卓榮泰「點菜說」　黃國昌嗆失格

快訊／卓榮泰解析「點菜說」　惡例不可開！向在野表達有退讓

柯父病重！蔡壁如：柯文哲18日已去探望

更多熱門

相關新聞

國營事業預算卡關因他未排審？　郭國文反擊王鴻薇：是因韓國瑜

國營事業預算卡關因他未排審？　郭國文反擊王鴻薇：是因韓國瑜

中央政府總預算案五度卡關，立法院長韓國瑜21日再召開黨團協商，立法院議事處先提出要審理113年度的國營事業預算案，國民黨立委王鴻薇質疑，上個會期內閣改組，但財政委員會的民進黨召委郭國文完全沒有排案進行。對此，郭國文反擊，是卡在立法院長韓國瑜沒有依照慣例協商。

分析「點菜說」背後含意　黃暐瀚揭「卓榮泰不惜翻車也要拚到底」

分析「點菜說」背後含意　黃暐瀚揭「卓榮泰不惜翻車也要拚到底」

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

賴清德何時將出訪？　林佳龍透露：友邦有邀訪

遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲爆氣：少認知作戰

遭綠酸收傅崐萁指令　吳宗憲爆氣：少認知作戰

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

中東駐台代表控詐騙反挨告　林佳龍：警方應依往例先詢問外交部

關鍵字：

立法院憲法訴訟法

讀者迴響

熱門新聞

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚

星宇航空中籤！他爽喊「人生第一次　全場狂查結果　

樂天桃猿投手教練許銘傑、4人不需約

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

HowHow收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

知名美式餐廳「TGI FRIDAYS」驚傳將聲請破產！

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面