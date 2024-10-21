高鐵站「低調1美食」快被買光　驚呆他！一票人吃上癮：超Q彈又香

▲不少人衝著黑糖發粿而去休息站買。（圖／翻攝官網）



網搜小組／劉維榛報導

低調樸實卻超好吃的美食！一名網友納悶直呼，在高鐵商店發現有賣黑糖發粿，且架上就剩2個，於是他好奇買了1個回家，並拋問「真的這麼好吃嗎？」文章引來一票網友大推，「我今天還特地跑去關廟休息站買欸」、「超級好吃，推一個，我有一次跑5間7-11，只為了買到它」、「通常這個一包10分鐘就吃完了」。

一名網友在Threads發問，在高鐵站買了一個黑糖發粿，當時架上就剩2個，由於包裝走傳統樸實風，讓他好奇拋問「阿財客家發粿真的這麼好吃嗎？」

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文章曝光後，一票吃貨都大讚，「好吃，有看到都會買，缺點保存期限太短，最好兩天內要吃完」、「超好吃，每次去休息站都要買客家黑糖發糕，超Q彈又香」、「之前有在高速公路休息站買過，回家先切片放保鮮盒冷藏，要吃時用電鍋蒸，軟軟QQ的口感我蠻喜歡的」、「超級好吃的，推一個，我有一次跑5間7-11，只為了買到它」、「好吃，我昨天才在白沙屯買兩個，每次去必買」、「很好吃，邊開著車就能吃完一個」、「我今天還特地跑去關廟休息站買欸」、「去苗栗九華山拜拜一定會買來吃，通常這個一包10分鐘就吃完了」。

底下也引來網友笑虧一個都市傳說，叫阿財的美食都特別有魔力，「聽說不管什麼吃的只要叫阿財都好吃！我跟我老公兩個人驗證了，阿財快炒、阿財牛肉湯、阿財鍋貼」、「雲林虎尾有一家阿財火雞肉飯也很好吃，生意超好」、「你各位可以來南投吃阿財意麵～好吃啊」。

不過過去曾有網友善意提醒，「經過休息站千萬不要買拜託、在7-11櫃檯看到也不要買（阿財發粿）」，因為吃了可能會上癮，且一片熱量近1000大卡，要大家享用時要注意節制。

此外，也有許多網友推薦心中更好吃的黑糖糕品牌，「澎湖黑糖糕比較好吃」、「推南庄桂花巷旁邊賣的黑糖糕，甜度微糖、價格便宜」、「推薦內灣老街和南庄老街的黑糖糕，記得一定要買圓形的不要長方形」。