7-11燕麥拿鐵「買6送3」、全家單品55折！超商咖啡必買優惠

▲7-11推出「國際燕麥日」，指定咖啡買6送3。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

超商咖啡囤貨時機又來了！7-11即日起至10月31日推出「國際燕麥日」，燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、美式等指定咖啡品項「買6送3」，最多省下330元。全家便利商店也有「周一單品日」，單品咖啡55折起，限今天手刀開搶。

●7-ELEVEN



7-11即日起至10月31日推出「國際燕麥日」，指定咖啡買6送3，包括：

大杯美式咖啡，買6送3，原價405元，特價270元，省135元。

大杯拿鐵咖啡，買6送3，原價495元，特價330元，省165元。

大杯冰燕麥拿鐵，買6送3，原價675元，特價450元，省225元。

精品燕麥拿鐵，買6送3，原價990元，特價660元，省330元。

▼7-11燕麥日咖啡優惠。（圖／業者提供）

●全家

全家便利商店「周一單品日」，指定單品咖啡2杯99元，相當於55折起：

中杯單品拿鐵，2杯99元（原價180元，55折）。

中杯單品美式，2杯99元（原價160元，62折）。

大杯單品拿鐵，2杯119元（原價220元，55折）。

大杯單品美式，2杯119元（原價200元，6折起）。

▲全家周一單品日，指定咖啡2杯99元。（圖／全家提供）