ICU醫曝高鐵「晚間、南下商務艙」超常見1類乘客　大票喊困擾

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金近日搭高鐵時，發現有類乘客無意間會造成他人困擾，自己也很無奈，那就是「帶大行李箱坐高鐵的人」，而且目前無解。看到貼文後，許多人秒爆共鳴，「真的，就算行李放座位，坐前座的人要把椅子往後靠也不可行」、「真的，推著大行李箱搭高鐵，不夠地方放真的令人累累。」

陳志金在粉專分享搭高鐵的觀察心得，「高鐵不只人多，帶大行李箱坐高鐵的人也越來越多，有時候車廂前後放李箱的位置、『電話亭』也會不敷應用。」若行李箱太大，就不可能放在座位上方置物區，「於是就看到乘客把大行李箱放在自己的位置，腳無法伸直的坐著，鄰座的乘客要進出，也造成困擾。」

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他表示，目前這個問題似乎無解，因為大行李箱好像沒有被限制上車，也無從掌握數量，更沒有托運服務，「畢竟，行李箱也沒買位子，當然乘客就得自己想辦法處理，也不可能把行李放在車廂外或走道上，自己坐在座位上。」

最後陳志金說到，這個現象在經過桃園站時最有感。他也指出，「有人建議坐商務艙，其實，以上所描述的場景，就是發生在『晚間、南下』的商務艙。」

貼文引發熱議，就有網友超有感，「應該比照飛機多少尺寸以上必須託運，而多少重量以上要付費」、「高鐵可以因應人潮，設置擺放行李的空間，或是比照日本新幹線加收費用來放置大型行李箱區域。」

過來人也直呼困擾，「體驗過一次從桃園機場-機捷-桃園高鐵到新竹，就算是平常日，行李箱一樣沒地方放，拉著行李箱搭高鐵實在太不方便了」、「從發車站搭較不會遇到行李空間沒位置放的問題，但到站後會發現自己的行李箱被其他行李箱淹沒，拿出來得費一番功夫」、「每次出國最困擾的就是高鐵上行李要放哪裡」、「真的！還有娃娃車（推車）。是否可增加第一排選位項目（付費）？」