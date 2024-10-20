高鐵「1問題」無解？名醫嘆：桃園站最有感　網共鳴：出國最困擾

▲不少網友認為，台灣高鐵能放置行李箱的位置不足。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

疫後旅遊潮大爆發，飛出國玩的人數飆升，奇美醫院重症加護醫學部主治醫師陳志金就指出，攜帶大行李箱搭高鐵的乘客越來越多，有時候放行李的位置也不足夠，導致人們只能將大行李箱硬擠在位置上，造成困擾，讓他直呼「這個問題目前似乎無解」，引起不少網友共鳴。

陳志金日前在臉書粉專發文說，高鐵不只人多，帶大行李箱坐高鐵的人也越來越多，有時候車廂前後放行李箱的位置、「電話亭」也會不敷應用，若是行李箱太大，無法放置在頭頂上方的位置，乘客們只好把大行李箱放在自己的座位前，腳無法伸直的坐著，也使鄰座的乘客難以進出。

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「這個問題目前似乎無解」陳志金表示，目前台灣高鐵沒有限制大行李箱上車，無從掌握上車的大行李箱數量，也沒有大行李箱托運服務，畢竟行李箱也沒買位子，當然乘客就得自己想辦法處理，也不可能把行李放在車廂外或走道上，然後自己坐在座位上，「不知道未來會有什麼因應措施？經過桃園站最有感」。

貼文一經曝光後，網友們紛紛點頭道，「真的，就算中行李放座位，坐前座的人要把椅子往後靠也不可行，現代人圖自己方便毫無愧意，大家都受害。高鐵應正視」、「真的推著大行李箱搭高鐵不夠地方放真的令人累累」、「每次出國最困擾的就是高鐵上行李要放哪裡」、「在板橋站上車，行李專用區也常常是塞滿狀態」。

也有鄉民建議，「自己買兩個位置，只能這樣」、「應該比照飛機多少尺寸以上必須託運，而多少重量以上要付費，只是會增加營運管理的困難度，而可能影響運輸班次」、「高鐵可以因應人潮，設置擺放行李的空間，或是比照日本新幹線加收費用來放置大型行李箱區域」、「使用者付費，高鐵可以考慮推出旅行者專用車廂」、「行李區至少做兩層鐵架」、「日本新幹線的指定席，是可以加購大型行李儲放空間的」。

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