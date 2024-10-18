萬聖節搞怪必買攻略！變裝道具糖果3折起　浪味仙天使變惡魔

▲全聯迎接萬聖節，即日起至10月31日主打糖果、咖哩「橘色熱潮」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

萬聖節即將來臨！各大賣場、超商也紛紛推出相關商品優惠，全聯即日起至10月31日主打糖果、咖哩「橘色熱潮」。7-11線上平台i預購推出「萬聖節專區3折起」，魔法袍、變裝道具、毛小孩南瓜項圈、披風都有。《ETtoday新聞雲》整理各大賣場、超市、超商相關優惠，備戰萬聖節，搜羅特色商品一次看。

●全聯

全聯10月18日至10月31日，糖果、巧克力、果凍、咖哩醬/粉/塊/調理包等，單筆消費每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙1張，持會員還送150福利點。

▲全聯萬聖節指定商品消費每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙1張。（圖／業者提供）

期間各種酷炫糖果齊發，像是「Coris萬聖節派對口笛糖90g」每包有汽水、葡萄、可樂三種口味，有南瓜燈、鬼怪、黑貓、蝙蝠包裝，單包99元，2包特價179元。

「迷你曼陀珠/加倍佳Mix雙享包320g」外包裝同樣充滿萬聖感，單包109元，2包特價209元。造型糖果首選「Yupi呦皮萬聖軟糖-漢堡QQ/大門牙231g」每包96元，限量販售。

熟悉的HI-CHEW推出新口味、新包裝「森永嗨啾軟糖袋裝(啾酸)-萬聖節限定版90g」酸爽風味，大人、小孩都喜歡，每包33元。

▲「浪味仙洋芋捲」期間限定包裝、口味，經典小天使變小惡魔。（圖／業者提供）

期間限定「浪味仙洋芋捲」經典天使變身搞怪形象，共3種口味黑松露、紫蘇野梅、青醬羅勒，餅體變色吸睛度爆表，每包27元。

全聯也主打萬聖節吃咖哩，10月18日至10月31日咖哩醬/粉/塊/調理包單筆每滿199元，現折10元。「S&B愛思必金牌咖哩(甜味/中辣/大辣)220g」祭出兩盒優惠，每盒115元，一次任買2盒184元，平均每盒只要92元。

「House好侍佛蒙特咖哩(甜味/中辣/辣味)230g」每盒特價119元、福利熊粉不能錯過的「House好侍咖哩調理包(牛肉/雞肉/蔬食)200g」每盒特價68元，可愛限定包裝超療癒。

10月26日至10月31日，到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，就送限量糖果1份，每人限領1份，數量有限送完為止。

▲全聯福利熊、水果探險隊也將全員變裝出動「2024天母搞什麼鬼」萬聖派對。（圖／業者提供）

10月26日台北最大萬聖派對「2024天母搞什麼鬼」將在天母運動公園登場，全聯福利熊、水果探險隊也將全員變裝出動，除了現場發送糖果和南瓜桶外，還會大跳萬聖節咖哩神曲「尬哩在一起」，現場還有超過40個店家帶來各式萬聖節限定美食及商品、互動遊戲、免費試吃。

全聯也將舉辦「福利熊萬聖節創意造型賽」，即日起至10月31日，只要敢秀，就有機會拿到獎金，總獎額高達5萬元。

●7-ELEVEN

7-11在10月萬聖節檔期，結合線上線下，網羅多款超商獨家限定販售商品、進口甜點。

▲7-11在i預購平台打造「歡樂萬聖節專區」最低3折起。（圖／業者提供）

其中i預購平台打造「歡樂萬聖節專區」最低3折起，各種應景搞怪變裝商品，像是「世界名畫派對服飾」讓名畫穿到身上，毛小孩也有「南瓜、女巫造型寵物披風帽子組」，孩童也有「女巫造型橘色髮箍、蓬蓬裙套組」、「可愛小精靈裝」、「可愛骷髏連身衣」、「魔法袍」等，下單即享免運費優惠，讓爸媽輕鬆備戰萬聖節。

▼「世界名畫派對服飾」讓名畫穿到身上。（圖／業者提供）

▲▼魔法袍、女巫造型橘色髮箍、蓬蓬裙套組。（圖／業者提供）

▲▼毛小孩變裝造型。（圖／業者提供）

而7-11門市在即日起至10月29日，推出多款趣味食玩、巧克力商品，更首度新增「糖果驚喜抽」優惠，超過140款人氣指定商品「任選最低2件0元起」。

▲▼7-11推出多款趣味食玩、巧克力商品，更首度新增「糖果驚喜抽」優惠。（圖／業者提供）

業者推薦亮點包括「復古童趣巧克力蠟筆」，將牛奶巧克力變成童趣蠟筆造型。大人甜食首選「雀巢纖怡蛋白可可穀物棒」，含糖不到1g，減少罪惡感。

▲▼7-11推出多款萬聖節趣味食玩商品。（圖／業者提供）

7-11 國際精品專櫃打造「萬聖糖果博覽會」，今年推出「Weeny Beeny雞爪造型軟糖」等限定新品；還有韓國代購熱銷的「韓國森鼠牌優格葡萄乾」。日本暢銷雷神巧克力30周年慶，自即日起至11月3日推出「任選第3件0元」。

7-11 同步推出甜點栗子季，自日本引進「夢甜屋義大利栗子蒙布朗閃電泡芙」、「夢甜屋栗子雙餡銅鑼燒」，打造萬聖節儀式感。

●大潤發

大潤發搶攻萬聖節商機，推出多款衝擊視覺、味覺的點心，像是逼真的「巫婆手指」麵包，酥中帶Q的口感，內藏切達乳酪搭配堅果，5入特價60元。

▲大潤發搶攻萬聖節商機，推出多款衝擊視覺、味覺的點心。（圖／業者提供）

「木乃伊麵包」使用天然奶油製作，不只造型可愛，還散發出奶香，讓人一口接一口停不下來，每個特價65元。人氣千層塔也要來搞怪，新品「蜘蛛萬聖千層蛋塔」超人氣千層蛋塔融合巧克力蜘蛛造型，無疑是味覺和視覺雙重享受，新品嚐鮮價每盒99元。

造型可愛的「精靈大福」，香醇奶油內餡和水蜜桃，裹上QQ的麻糬外皮，畫上可愛的精靈圖樣，是萬聖節必備甜點，每盒特價49元。

上街變裝搞怪必備「南瓜糖果提籃」特價79元，還有「萬聖節造型武器(鋸刀/電鋸)」特價89元、「萬聖節彈簧髮夾」特價39元。

●愛買

愛買量販迎接萬聖節，即日起至10月31日，萬聖節裝扮道具及玩具單筆消費滿500元，現折50元，最高可享250元折扣。

▲愛買量販萬聖節裝扮道具及玩具單筆消費滿500元，現折50元。（圖／業者提供）

期間推出萬聖節限定糖果、餅乾、烘焙麵包，包括迷你黑雷神萬聖節分享包、卡滋爆米花萬聖節派對箱、樂天小熊萬聖節限定小熊餅分享包、明治牛奶巧克力萬聖節分享包等。烘焙區也有超萌麵包限定上市，「妖怪手撕包」2個89元、「妖怪丹麥波羅麵包」特價28元。

▲愛買量販推出萬聖節限定烘焙麵包。（圖／業者提供）

愛買量販即日起至10月29日同步推出第二波周年慶，包括會員點數換現金券、民生用品下殺。像是個人清潔保養、家庭清潔、保健商品等，單筆滿1000元送100元，最高送500元。鍋具、廚房餐桌配件、保溫瓶、保鮮膜、耐熱袋等，單筆滿2000元現折200元 ，最高現折1000元。旅行用品、家電、鞋類也都有滿額現折。

▲愛買同步推出130款麵類商品優惠。（圖／業者提供）

另推出130款麵類商品「6折起」從經典傳統的台式經典泡麵、日韓拉麵、東南亞泡麵，到年年暢銷的乾拌麵一應俱全。