俄羅斯派軍艦從北韓運兵　抓到證據了！南韓衛星拍攝「關鍵一幕」

▲南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

記者羅翊宬／編譯

自從烏克蘭媒體本月初揭露，烏克蘭東部頓涅茨克州俄軍占領區，包括6名北韓（朝鮮）軍官因受到烏軍飛彈攻擊而死亡的消息後，北韓向俄國派兵的消息便甚囂塵上，甚至還獲得烏克蘭總統澤倫斯基證實，南韓官方更披露北韓派遣精銳特種部隊1.2萬兵力赴俄，南韓政府更公開拍攝到的衛星影像。

根據《韓聯社》，南韓最高情報機構「國家情報院」便於本月18日公布新聞稿「確認北韓特戰部隊參戰俄烏戰爭」，順便公布了3張衛星相片，其中一張標示「輸送北韓兵力之俄軍艦艇活動」的相片則未標示來源。

至於「（俄國）濱海邊疆區所在軍事設施」、「哈巴羅夫斯克（伯力）所在軍事設施」等2張照片則標示來源為衛星製造商空中巴士（AIRBUS）。

南韓政府消息人士透露，「沒有特別標示出處的衛星影像，其實就是我國（南韓）使用的衛星所拍攝的。」

▲南韓透露，俄羅斯登陸艦從北韓清津、咸興往返俄國，運輸北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

報導指出，其實本月12日在北韓清津港所捕捉到的俄軍艦艇運輸北韓士兵畫面，是由南韓搭載合成孔徑雷達（SAR）的衛星所拍攝到的，此種衛星影像拍攝方式能夠較不受到氣候影響，無論白天或黑夜皆能正常運作，目前南韓正透過衛星加強監控北韓與俄羅斯的軍事動向。

在南韓國家情報院公開的相片下方，還有一張標示出俄羅斯2艘登陸艦艇位置的地圖，2艘俄艦在日本海（東海）往返北韓的咸興與俄羅斯的海參崴，負責協助運輸北韓1500名士兵。

報導也指出，南韓情報當局可能也曾使用去年12月、今年4月發射成功的軍事偵察衛星1號與2號。南韓政府消息人士認為，從南韓政府與軍方所各自運用的衛星，以及來自外國業者們所使用到的衛星，都能明顯確認北韓向俄國派出特戰部隊。