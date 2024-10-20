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日本關東14起竊案連環爆！75歲老翁噴血慘死　警揪「驚人巧合」

▲▼日本神奈川縣橫濱市青葉區發生強盜案，75歲老翁慘遭殺害，身上多處骨折，且還有抵禦攻擊時的傷口。（圖／翻攝自時事通信）

▲日本神奈川縣橫濱市青葉區發生強盜案，75歲老翁慘遭殺害，身上多處骨折，且還有抵禦攻擊時的傷口。（圖／翻攝自時事通信）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近日本首都圈「1都3縣」接連發生14起強盜闖入民宅行搶案，竊嫌不僅對住戶或店家業者使用暴力、威脅交出財物，甚至在過程中還導致橫濱75歲老翁倒臥更衣室明顯死亡，被發現時鮮血直流。警方逮捕一名22歲的男性兇嫌，對方坦承和其他2人一起作案，上頭則有高手透過匿名App指揮竊嫌犯案。

根據《日本放送協會》，日本神奈川縣橫濱市青葉區鐵町某戶獨棟住宅本月15日發生命案，鄰居發現該棟住宅的窗戶從前一天就沒有關，於是決定報案，警方抵達現場時發現75歲男住戶後藤寬治鮮血直流倒臥更衣室、手腳遭到膠帶綑綁，已明顯身亡，昨（19）日終於逮捕其中一名兇嫌。

現年22歲的男性寶田真月涉嫌闖入民宅、殺害老翁後藤寬治，因此遭到警方逮捕。他向警方聲稱，來自千葉縣印西市。他涉嫌殘忍殺害老翁後，從民宅搶走現金20萬日圓。由於事發現場的監視器拍攝到他的座車，因此他才向警方坦承涉案。

寶田真月向警方供稱，「我自己負責開車，將車開到案發現場附近，3個人一同犯案」；他也向警方坦承，其實上層還有負責指揮犯案的人，雙方透過隱匿性極高的App溝通。

據悉，從今年8月底至今，在關東（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）發生一連串犯罪型態相似的竊盜案，竊嫌往往鎖定高齡或女性住戶居住的獨棟住宅，犯罪集團甚至能夠從房仲業者或各種問卷調查打聽當地住戶的個人資訊，例如是否獨居、擁有值錢財物，犯罪集團內甚至流傳著「黑暗名簿」，裡面寫滿下一個被鎖定的受害對象。

▲▼警方逮捕年僅22歲的涉案男子寶田真月。（圖／翻攝自X／gekibnews）

▲警方逮捕年僅22歲的涉案男子寶田真月。（圖／翻攝自X／gekibnews）

在部分行搶的竊嫌被逮後向警方透露，他們是透過網路上應徵「黑暗打工」（闇バイト），因為欠私人賭場高額賭債，才決定加入犯案。因此，警方也發現，這些加入行搶的兇嫌大都是不熟悉犯案手法的「素人」，且他們在共謀犯案時往往不認識彼此。

根據日媒《TBS News》，警方在調查14起犯罪手法類似的竊案時，發現負責執行犯案的竊嫌，以及負責指揮犯案的人，雙方疑似使用隱匿性極高的App「SIGNAL」（シグナル）聯絡，竊嫌犯案時會戴藍牙耳機聽取指令，而指揮犯案的人使用的帳號多達30個以上，其中較常使用「SASUKE」、「小山」、「夏目漱石」、「木下君」等暱稱。

警方發現，9月底在東京都練馬區發生的竊案中，由SASUKE、ルキア、木下君、夏目漱石等9個帳號指揮犯案；至於在千葉縣八千代市等4起竊案中，則是由使用「赤西」暱稱的帳號指揮犯案。

從上述30多個帳戶的特性來看，警視廳等單位研判，不排除皆出自同一人之手。

　＊日本「1都3縣」相關強盜殺人案總整理（地圖標號依時間發生序排列）

▲▼日本首都圈「1都3縣」從8月底至今連續傳出14件強盜案。（圖／記者羅翊宬繪）

▲日本首都圈「1都3縣」從8月底至今連續傳出14件強盜案。（圖／記者羅翊宬繪）

【8月27至28日】埼玉縣埼玉市（地圖標號1）：住宅強盜傷害。

【8月29日】千葉縣八千代市（地圖標號2）：晚間6時30分，犯案2人組乘車抵達後潛入當鋪，其中一人為19歲男性，疑似透過耳機接獲指令行搶，以菜刀威脅業者交出任何財物。

【8月31日】埼玉縣埼玉市（地圖標號3）：住宅行搶未遂。

【8月31日】神奈川縣厚木市（地圖標號4）：凌晨0時30分，強盜2人組闖入一間二手精品名牌店，手持鐵鎚威脅店員，成功搶走手錶130支、價值8400萬日圓。

【9月3日】神奈川縣鎌倉市（地圖標號5） ：晚間6時30分，強盜2人組闖入當鋪，用鐵撬敲碎展示櫃玻璃，搶走2支一共價值2000萬日圓的手錶，過程中造成一名店員受傷。

【9月18日】埼玉縣埼玉市西區（地圖標號6）：強盜4人組於下午1時闖入民宅，將80多歲老婦和其60多歲的女兒用膠帶綑綁，成功行搶10萬多日圓。

【9月26日】千葉縣船橋市（地圖標號7）：強盜2人組於凌晨2時闖入民宅，威脅50多歲的男性住戶「交出車鑰匙」，並以鐵鎚等器具毆打對方頸部，不過並未造成嚴重傷勢。住戶的兒子報警後，2人旋即逃離現場，未能搶走任何物品。

【9月28日】東京都練馬區（地圖標號8）：凌晨3時，多名男性闖入民宅，對50多歲的男性住戶與其20多歲的兒子施暴，成功搶走手錶與現金共120多萬日圓。

【9月30日】東京都國分寺市（地圖標號9）：清晨4時，多名男性闖入民宅，將60多歲女住戶用膠帶綑綁，並使用鐵鎚毆打，逃離現場時成功搶走現金數百萬日圓。女性臉部遭到毆打，手腕因此骨折，傷勢嚴重。

【10月1日】埼玉縣所澤市（地圖標號10）：4人組闖入民宅，使用利刃向一對80多歲老夫婦施暴，搶走現金8萬日圓。

【10月9日】千葉縣船橋市（地圖標號11）：一對高齡夫婦向警方報案時表示，疑似遭遇到強盜，是2名男性。夫婦透露，對方搶走現金900萬日圓，70多歲的妻子甚至遭對方毆打胸部導致骨折。

【10月15日】神奈川縣橫濱市青葉區（地圖標號12）：上午9時30分，民宅75歲男性住戶後藤寬治倒臥在更衣室，不僅流滿鮮血、明顯死亡，手腳更被膠帶綑綁，目前已知現金20萬日圓遭竊，警方朝強盜殺人的方向偵辦。

【10月16日】千葉縣白井市（地圖標號13）：凌晨3時30分，多人闖入民宅，將70多歲的老婦與其40多歲的女兒綑綁、遮眼後施暴，搶走一輛輕型轎車與現金20萬日圓，母女兩人遭到嚴重毆打，老婦手指骨折。

【10月17日】千葉縣市川市（地圖標號14）：強盜3人組闖入民宅，將50歲女性用膠帶綑綁、強行擄走至一間旅館監禁。最後，該名女性成功獲救，住在埼玉縣一間收容設施，身體多處擦挫傷。警方研判，強盜搶走現金和座車。

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