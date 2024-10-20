美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

▲北韓外務相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國、日本、南韓等11個國家宣布成立「多國制裁監控小組」（MSMT），負責監督聯合國安理會對北韓（朝鮮）核武導彈制裁的執行狀況。對此，北韓外務相崔善姬透過談話威脅，一旦有國家加入該體制干預北韓擁有核武，則將付出恐怖代價。

根據北韓官媒《朝中社》，崔善姬今（20）日透過談話譴責MSMT，認為該組織的存在與目的性嚴重違法，「面對美國所主導的反朝鮮（北韓）制裁組織，這種狀況我們也不是第一次遇到。美國與盲目追隨美國的部分國家，其單方面的舉動嚴重動搖國際關係的根基，是嚴重威脅世界安全環境的危險存在。」

崔善姬以北韓外務相的身分出言威脅，「一連串錯誤的舉動，恐將招致不可逆的反應和相應的代價。一旦美國以霸權左右世界......（中略），則將導致全球反美同盟出現。」

據悉，在北韓進行第2次核試驗時，聯合國安理會曾於2009年成立制裁監督機構，不過今年4月底在決定是否繼續授權專家小組監督制裁措施執行狀況時，俄羅斯卻動用否決權，而身為北韓主要盟友與經濟命脈的中國則投下棄權票。MSMT由美、日、韓主導，並由法國、德國、英國、義大利、加拿大、澳洲、紐西蘭、荷蘭等8國專家組成。

對於近來北韓首都平壤「多次」遭無人機入侵，崔善姬也表示，「韓國的犯罪行為嚴重侵犯我國（北韓）的國家主權領域，招致今日的禍端。美國也必須付出相應的責任。」