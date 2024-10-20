　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

▲▼崔善姬在此次會議中被提拔至外務相。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓外務相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國、日本、南韓等11個國家宣布成立「多國制裁監控小組」（MSMT），負責監督聯合國安理會對北韓（朝鮮）核武導彈制裁的執行狀況。對此，北韓外務相崔善姬透過談話威脅，一旦有國家加入該體制干預北韓擁有核武，則將付出恐怖代價。

根據北韓官媒《朝中社》，崔善姬今（20）日透過談話譴責MSMT，認為該組織的存在與目的性嚴重違法，「面對美國所主導的反朝鮮（北韓）制裁組織，這種狀況我們也不是第一次遇到。美國與盲目追隨美國的部分國家，其單方面的舉動嚴重動搖國際關係的根基，是嚴重威脅世界安全環境的危險存在。」

崔善姬以北韓外務相的身分出言威脅，「一連串錯誤的舉動，恐將招致不可逆的反應和相應的代價。一旦美國以霸權左右世界......（中略），則將導致全球反美同盟出現。」

據悉，在北韓進行第2次核試驗時，聯合國安理會曾於2009年成立制裁監督機構，不過今年4月底在決定是否繼續授權專家小組監督制裁措施執行狀況時，俄羅斯卻動用否決權，而身為北韓主要盟友與經濟命脈的中國則投下棄權票。MSMT由美、日、韓主導，並由法國、德國、英國、義大利、加拿大、澳洲、紐西蘭、荷蘭等8國專家組成。

對於近來北韓首都平壤「多次」遭無人機入侵，崔善姬也表示，「韓國的犯罪行為嚴重侵犯我國（北韓）的國家主權領域，招致今日的禍端。美國也必須付出相應的責任。」

ET快訊
獨／台中男豪宅遭虐死　綑綁虐打「還錄影」
快訊／台中七期豪宅命案！　26歲男遭凌虐致死
台積電1080梯「學長」解套！股東跌破140萬　進場變動一表
「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝
快訊／新加坡拒絕入境！　詐10億男抵台畫面曝光
以為去打工！國三少女遭情侶囚禁　性侵逾10次
iPhone「超煩躁1功能」　果粉爆共鳴：每次都按錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

日本北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

北韓參戰時機？CNN公開韓俄軍裝對照表　精銳軍團領「夏季制服」

北韓噪音廣播「鬼哭神號」！刮鐵、烏鴉叫聲折磨　吞安眠藥也沒用

猛轟加薩北部！　哈瑪斯控：以色列空襲平民區「至少73死」

感冒遵循醫囑多喝水服藥　澳洲女「1天喝4公升水」險喪命

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

行李箱藏屍！日本電鋸分屍案首開庭　死者生前慘遭虐被逼吃糞

五角大廈「極機密情報」外洩！暗示以色列擁有核武　報復行動曝光

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

日本北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

北韓參戰時機？CNN公開韓俄軍裝對照表　精銳軍團領「夏季制服」

北韓噪音廣播「鬼哭神號」！刮鐵、烏鴉叫聲折磨　吞安眠藥也沒用

猛轟加薩北部！　哈瑪斯控：以色列空襲平民區「至少73死」

感冒遵循醫囑多喝水服藥　澳洲女「1天喝4公升水」險喪命

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

行李箱藏屍！日本電鋸分屍案首開庭　死者生前慘遭虐被逼吃糞

五角大廈「極機密情報」外洩！暗示以色列擁有核武　報復行動曝光

桃園萬聖城演唱會卡司、6裝置搶先看！觀音南瓜鬼屋也來了

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

魔術強森預言「詹皇之子」將成先發　KD試圖封阻布朗尼嘆老了

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

守護弱勢修復家園　台南做工行善志工送愛助修繕

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

美國「極機密情報」外洩　暗示以色列有核武

狗狗爬上埃及金字塔頂！　畫面曝光爆紅

北韓按摩妹被逼提供「特殊服務」！

私人官邸遇襲！　納坦雅胡怒控真主黨意圖暗殺：嚴重錯誤

美知名設計師遊故宮　「穿太前衛」被驅離！

他慘死野外！友稱被熊襲擊　驗屍竟是遭人砍殺

中國駐緬甸領事館　遭「爆炸裝置破壞」

美國密西西比州爆校園槍擊案　釀3死8傷

2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！

川普內閣2.0預測　外媒點名「友台派3人」

美國小島碼頭「連接橋坍塌」至少7人死亡

雪梨海灘「神秘黑球」化驗結果出爐

中國男酒駕撞死人　日本檢方：不算危險駕駛

更多熱門

相關新聞

北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

日本北海道札幌市今天降下這個冬季第一場雪（初雪），睽違7年再度在10月降初雪，較去年提早22天。而包括稚內市、旭川市、網走市及帶廣市等地，也都在這兩天觀測到初雪。

參戰時機？北韓軍團赴俄領夏季制服

參戰時機？北韓軍團赴俄領夏季制服

北韓噪音廣播「鬼哭神號」　南韓居民快崩潰

北韓噪音廣播「鬼哭神號」　南韓居民快崩潰

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應

北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應

行李箱藏屍！日電鋸分屍案　死者生前被逼吃糞

行李箱藏屍！日電鋸分屍案　死者生前被逼吃糞

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮崔善姬MSMT制裁核武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面