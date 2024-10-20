扔汽油彈、撞首相官邸　嫌穿防護服「朝警噴液體」疑預謀犯案

▲男子朝自民黨本部投擲疑似汽油彈物體，接著駕車衝撞附近的首相官邸前的維安阻車柵欄。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本49歲男子臼田敦伸19日朝自民黨本部投擲疑似汽油彈的物體，接著駕車衝撞約500公尺外的首相官邸前方的防護欄，隨後警方以妨害執行公務罪嫌把他逮捕。臼田敦伸20日上午移送檢方偵辦，但他至今始終保持緘默，且犯案期間身穿防護服、戴上口罩，疑似是有備而來。

NHK、共同社等報導，嫌犯臼田敦伸19日前往自民黨中央黨部，身穿防護服、戴著口罩，拿出類似高壓水槍的器具朝警察噴灑某種液體，造成3名機動隊員出現喉嚨痛症狀，鎖定自民黨總部投擲約5個疑似汽油彈物體。此外，警方在嫌犯車輛上找到尚未使用的汽油彈，研判內部裝有汽油及酒精混合物，其結構是把布料浸入內部液體，瓶身外側用膠帶纏繞2個點火裝置。

警視廳認定這起攻擊事件經過精心策畫，正調查犯案動機與相關細節。

受到這起事件的影響，日本首相官邸與自民黨本部均加強維安工作，強化巡邏工作與防止車輛衝撞的對策等。20日上午，數輛機動隊車輛也停在設施入口周邊，部署多名員警戒備。

▼警視廳認為這起攻擊事件經過精心策畫，正調查犯案動機與相關細節。（圖／達志影像／美聯社）