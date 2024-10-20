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南韓仁川工廠大火　 火勢擴散「連燒30棟」威脅山林！驚悚畫面曝

▲▼南韓仁川市西區一座生產機械的工廠，20日上午燃起熊熊火勢，當局出動消防直升機滅火。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓仁川一座生產機械的工廠，20日上午燃起熊熊火勢，當局出動消防直升機滅火。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川一座生產產業用機器的工廠，今（20）日上午燃起熊熊大火，由於當地工廠建築密集，火勢瞬間延燒至周遭30棟工廠，甚至一度擴散至附近山林，幸好消防當局迅速採取措施，才阻止山林大火的發生，目前並未傳出人員傷亡。

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市西區旺吉洞一座生產產業機械的工廠，於20日上午8時44分（台灣時間7時44分）發生火災，在強風的推波助瀾下，火勢擴散至周圍30多棟工廠建築物，為了阻止火勢延燒至附近山林，消防當局出動5架消防直升機、72輛消防車、193名人力緊急前往滅火。

▲▼南韓仁川市西區一座生產機械的工廠，20日上午燃起熊熊火勢，當局出動消防直升機滅火。（圖／達志影像／newscom）

隨著火勢的擴散，消防當局在火災30分鐘後發布第一階段對應令，在經過2個小時18分鐘後升至第2階段，不過隨著火勢明顯減緩，便於下午1時58分下修至第1階段。

仁川黔丹消防署119災難對應課長趙保亨（音譯）表示，「各棟工廠的間隔實在太過狹窄，宛如三明治夾層般，使得現場消防車等裝備難以在現場待命，加上風勢的影響，才會使火勢在極短的時間內迅速擴散。」

為了防範工廠火災演變成山林大火，仁川市西區透過發送災難警報簡訊，向當地居民們呼籲禁止進入山林。目前消防當局正在調查起火原因。

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