日本北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

文／中央社

日本北海道札幌市今天降下這個冬季第一場雪（初雪），睽違7年再度在10月降初雪，較去年提早22天。而包括稚內市、旭川市、網走市及帶廣市等地，也都在這兩天觀測到初雪。

日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道附近從昨天開始轉變為冬季型態氣壓分布，強烈冷空氣流入上空，造成北海道轄內最大城市札幌市今天清晨被觀測到降下初雪。

這是札幌市內時隔7年再度在10月降初雪，不僅較去年提早22天，相較往年也提早8天。

北海道內除了札幌市，從10月19日晚間到今天上午止，包括稚內市、旭川市、網走市及帶廣市都觀測到初雪，且初雪時間不是跟往年差不多，就是提早了約10天。

札幌電視台（STV）報導，小樽市目前仍殘留一層薄雪，當地市民說「好冷，冬天終於來了」。

日本電視台（Nippon TV）報導，除了北海道降初雪，昨天出現「秋老虎」的東北地方到九州地方，今天氣溫普遍大幅下滑，例如昨天高溫逾攝氏30度的東京市區，今天最高溫預測只有約21度，許多地區今天入夜後的氣溫可能會更為寒冷。（譯者：黃名璽）