日本北海道札幌市降初雪　較去年提早22天

文／中央社
日本北海道札幌市今天降下這個冬季第一場雪（初雪），睽違7年再度在10月降初雪，較去年提早22天。而包括稚內市、旭川市、網走市及帶廣市等地，也都在這兩天觀測到初雪。
10月20日札幌の朝、初雪 pic.twitter.com/gGDx7UTfxJ— 武藤【ひまわり公式】 (@mutotantoma) October 19, 2024
日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道附近從昨天開始轉變為冬季型態氣壓分布，強烈冷空氣流入上空，造成北海道轄內最大城市札幌市今天清晨被觀測到降下初雪。
這是札幌市內時隔7年再度在10月降初雪，不僅較去年提早22天，相較往年也提早8天。
北海道內除了札幌市，從10月19日晚間到今天上午止，包括稚內市、旭川市、網走市及帶廣市都觀測到初雪，且初雪時間不是跟往年差不多，就是提早了約10天。
【稚内と旭川で初雪 今シーズン全国で初】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) October 19, 2024
#北海道 の稚内市と旭川市で初雪が観測された。気象庁が19日、発表した。全国の気象台で今シーズン初めての観測だという。
SNSには #初雪 の便りが投稿されている。札幌で初雪が降ったという報告もある。
動画や写真はSNSより。
… pic.twitter.com/tAia0db7pG
札幌電視台（STV）報導，小樽市目前仍殘留一層薄雪，當地市民說「好冷，冬天終於來了」。
日本電視台（Nippon TV）報導，除了北海道降初雪，昨天出現「秋老虎」的東北地方到九州地方，今天氣溫普遍大幅下滑，例如昨天高溫逾攝氏30度的東京市區，今天最高溫預測只有約21度，許多地區今天入夜後的氣溫可能會更為寒冷。（譯者：黃名璽）
【手稲山で初冠雪】— ウェザーニュース (@wni_jp) October 19, 2024
今日20日(日)朝、標高1023mの北海道札幌市内にある手稲山で初冠雪の観測が気象台より発表されました。平年より2日遅く、昨年より3日遅い観測です。札幌初雪の観測もあり、冬の便りが続々と届いてます。https://t.co/QQfxk4XChQ pic.twitter.com/5Hqy4XEPrw
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