北韓噪音廣播「鬼哭神號」！刮鐵、烏鴉叫聲折磨　吞安眠藥也沒用

▲南韓軍方從7月21日起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。此處為南韓京畿道坡州，遠處可以看到北韓的哨所和國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，為了回應南韓脫北者公民團體多次空飄裝有USB隨身碟、反體制傳單、醫療藥品的氣球，北韓（朝鮮）從5月底至今向南韓空飄穢物與垃圾氣球達29次，為此南韓軍方重啟邊境「心戰廣播」作為回應，而北韓則不甘示弱開啟「噪音廣播」，導致京畿道坡州市居民淪為真正的受害者。

根據韓媒《News1》，為了回應南韓軍方在兩韓邊境透過擴音設備播放K-POP（韓國流行音樂）、新聞做為「心戰廣播」，北韓軍方從9月28日起也在邊境實施噪音廣播，至今已超過20天，使得南韓京畿道坡州市當地居民淪為受害者，每天從早到晚被噪音廣播吵到無法入眠，不僅影響農耕，更嚴重打亂生活作息。

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

坡州市市長金京一（共同民主黨）位於坡州市臨津閣民防衛避難所的移動市長辦公室，18日來自統一村、臺城洞等地的坡州市居民擠滿了地下避難所，這些居民們因為北韓在邊境所播放的噪音廣播而被炒到無法入眠，因而向市長訴苦，認為自從脫北者公民團體向北韓空飄氣球，導致北韓空飄穢物與垃圾氣球反制後，他們淪為無辜的受害者。

居民們抱怨，「比起來自北韓的砲擊威脅，其實北韓所進行的『對南放送』（噪音廣播）才是嚴重干擾日常生活」。

他們透露，從過去北韓在邊境進行噪音廣播以來，9月28日至今20多天的噪音程度最為嚴重，不僅能聽到狐狸、野狗、烏鴉等動物的叫聲，還能聽到刮鐵或機械運轉的聲音，甚至更能聽到鬼哭聲，彷彿身處鬼哭神號般的地下18層地獄。

＞＞點擊此處體驗北韓鬼哭神號般的「噪音廣播」（坡州市府提供）

當地一名70多歲居民抱怨，「就算吃安眠藥和鎮靜劑也沒有用，如果戴耳塞太久，甚至還會導致耳朵發炎。希望那些政府關係人士能夠到這裡睡一晚看看，真的太痛苦了」；另一名居民則表示，他們被北韓的噪音廣播吵到差點精神病發作，希望政府能夠設置隔音牆，或是提供能夠安身立命的居所。

▲北韓空飄的穢物氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

其實，京畿道坡州市、仁川廣域市江華郡（江華島）等與北韓隔川相望的邊境地區，最近深受北韓「噪音廣播」所擾，可以測得80分貝以上的噪音。30多歲安姓民眾提供錄音檔，「好像是野狼的哭嚎聲，那種噪音擴散至整座村莊，我和就讀國小的兒子、女兒在中秋（秋夕）連假期間根本無法入眠」。

江華島某露營場地則受到噪音影響，最後只能無奈讓消費者退費、取消預約。業者透露，至少有10筆預約因此取消，對於江華島當地觀光造成嚴重打擊。