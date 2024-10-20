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北韓聲稱平壤遭無人機入侵　南韓軍方回應！控「多次」空飄垃圾氣球

▲▼北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近韓半島（朝鮮半島）局勢升溫，北韓（朝鮮）不僅炸毀京義線、東海線鐵道與道路，加速推動「要塞化工程」，達成物理性阻絕南北韓、成為印證其最高領導人金正恩提出「敵對兩國論」的後盾，近來更屢次宣稱南韓多次派無人機進入首都平壤上空。對此，南韓軍方予以冷淡回應，並指控北韓多次空飄垃圾氣球。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防省發言人昨（19）日公開一張無人機殘骸的照片，宣稱該架無人機13日墜落在平壤直轄市兄弟山區域西浦1洞76人民班地區，由平壤市安全局發現，而北韓國防省與國家保衛省等專門機構的調查結果更指出，該架無人機是由「韓國軍方」無人機作戰司令部部署的「遠距離偵察用小型無人機」。

北韓軍方研判，該架墜毀無人機的機型，與南韓國軍節（10月1日）閱兵典禮時所亮相的無人機相同。

北韓軍方表示，「從無人機的電池蓄電狀態與燃油殘餘量來看，最少使用了5至7天」；不過對於該架無人機是否曾被南韓用於空飄反體制傳單，北韓軍方則認為目前尚無法定論，不排除以單獨事件看待，認為南韓軍方「多次」利用無人機侵入平壤領空，因此威脅將讓南韓付出恐怖代價。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部對北韓軍方的聲明不多作評論，認為「毫無回應的價值」，因此表示「無法確認」，維持其戰略模糊性之立場。

《韓聯社》報導分析，其實北韓所公開的無人機殘骸照片，的確與南韓軍方所使用的無人機外型相像，尤其南韓軍方曾於2020年引進遠距離偵察用小型無人機，該機種確實擁有從南韓往返平壤的飛行能力。

▲▼北韓宣稱，南韓空飄垃圾氣球至江原道平康郡與鐵原郡，裡面裝有醫藥品與USB硬碟。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓宣稱，南韓空飄垃圾氣球至江原道平康郡與鐵原郡，裡面裝有醫藥品與USB硬碟。（圖／翻攝自朝中社）

近來南北韓衝突持續不斷。北韓社會安全省發言人18日晚間透過《朝中社》表示，位於南北韓邊境附近的江原道平康郡化巖里、文峯里以及鐵原郡龍鶴里一代發現從南韓空飄過來的垃圾氣球，從其所公開的相片來看，氣球內應該裝有醫療藥品與USB硬碟。

另外，南韓聯合參謀本部則於今（20）日表示，北韓從19日晚間至20日清晨空飄20多個垃圾氣球，其中10多個墜落在江原道鐵原郡，裡面裝有紙類或塑膠等生活垃圾，對安全沒有造成危害。據悉，北韓從今年5月底至今已向南韓空飄穢物與垃圾氣球達29次。

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