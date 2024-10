北韓參戰時機？CNN公開韓俄軍裝對照表　精銳軍團領「夏季制服」

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。(圖/達志影像/newscom,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

南韓官方披露,北韓派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰。除了烏克蘭曝光北韓士兵在俄羅斯受訓的影片之外,依據CNN從烏軍手中取得的韓俄文字表格,要求北韓士兵提供帽子、制服、鞋子等軍裝尺寸,似乎是要向北韓士兵分發軍事裝備。

A copy of the questionnaire North Korean soldiers filled out after arriving in Russia, providing their sizing for hats, headgear, uniforms, and shoes.

Ukrainian Center for Strategic Communication and Information Security (CNN World) pic.twitter.com/1iJtpY5Bqk