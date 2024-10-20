北韓參戰時機？CNN公開韓俄軍裝對照表　精銳軍團領「夏季制服」

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓官方披露，北韓派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰。除了烏克蘭曝光北韓士兵在俄羅斯受訓的影片之外，依據CNN從烏軍手中取得的韓俄文字表格，要求北韓士兵提供帽子、制服、鞋子等軍裝尺寸，似乎是要向北韓士兵分發軍事裝備。

A copy of the questionnaire North Korean soldiers filled out after arriving in Russia, providing their sizing for hats, headgear, uniforms, and shoes.

Ukrainian Center for Strategic Communication and Information Security (CNN World) pic.twitter.com/1iJtpY5Bqk — GoldenCouple (@TRH_WandC) October 19, 2024

CNN、韓聯社等報導，這份表格由烏軍所屬的戰略溝通與情報保安中心（SPRAVDI）提供，表格最上方的標題以俄文撰寫，下方各類軍裝品項以韓俄兩種文字撰寫，但表格空白處需要填寫的地方，是以韓文標註說明。仔細一看，帽子、軍服已歸類標明為夏季使用。

據信北韓士兵是在抵達俄羅斯後被要求填寫這份表格，被視為是北韓軍隊可能加入俄烏戰爭的進一步證據。

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024

另據烏克蘭軍方公開在俄羅斯遠東訓練中心的畫面，可見北韓士兵排隊領取俄軍裝備。在約27秒的影片中，東方臉孔的士兵從西方士兵手中領取各種物品，還有人用北韓腔調說著「不要跳過」、「出來」、「喂喂喂」 的聲音。還有另段畫面顯示，在俄國受訓的北韓軍人排隊進入基地，還可聽見有人用韓文喊道「一起走」。

CNN指出，北韓士兵被派往烏克蘭前線作戰之前，前往俄羅斯接受軍事訓練，這是莫斯科政府與平壤政府之間關係日益升溫的明顯跡象。相關證據似乎也證實烏克蘭長期以來的擔憂，也就是北韓準備在俄烏戰爭發揮更直接的作用。

此前，南韓國家情報院披露，北韓將派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰，且已開始進行部署，自10月8日至13日派遣特種部隊至俄羅斯，首梯次使用俄羅斯擁有的4艘水陸兩用登陸船隻及3艘護衛艦運送約1500名北韓士兵。