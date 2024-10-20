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北韓參戰時機？CNN公開韓俄軍裝對照表　精銳軍團領「夏季制服」

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓官方披露，北韓派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰。除了烏克蘭曝光北韓士兵在俄羅斯受訓的影片之外，依據CNN從烏軍手中取得的韓俄文字表格，要求北韓士兵提供帽子、制服、鞋子等軍裝尺寸，似乎是要向北韓士兵分發軍事裝備。

CNN、韓聯社等報導，這份表格由烏軍所屬的戰略溝通與情報保安中心（SPRAVDI）提供，表格最上方的標題以俄文撰寫，下方各類軍裝品項以韓俄兩種文字撰寫，但表格空白處需要填寫的地方，是以韓文標註說明。仔細一看，帽子、軍服已歸類標明為夏季使用。

據信北韓士兵是在抵達俄羅斯後被要求填寫這份表格，被視為是北韓軍隊可能加入俄烏戰爭的進一步證據。

另據烏克蘭軍方公開在俄羅斯遠東訓練中心的畫面，可見北韓士兵排隊領取俄軍裝備。在約27秒的影片中，東方臉孔的士兵從西方士兵手中領取各種物品，還有人用北韓腔調說著「不要跳過」、「出來」、「喂喂喂」 的聲音。還有另段畫面顯示，在俄國受訓的北韓軍人排隊進入基地，還可聽見有人用韓文喊道「一起走」。

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

CNN指出，北韓士兵被派往烏克蘭前線作戰之前，前往俄羅斯接受軍事訓練，這是莫斯科政府與平壤政府之間關係日益升溫的明顯跡象。相關證據似乎也證實烏克蘭長期以來的擔憂，也就是北韓準備在俄烏戰爭發揮更直接的作用。

此前，南韓國家情報院披露，北韓將派遣精銳特種部隊「暴風軍團」1.2萬兵力赴俄參戰，且已開始進行部署，自10月8日至13日派遣特種部隊至俄羅斯，首梯次使用俄羅斯擁有的4艘水陸兩用登陸船隻及3艘護衛艦運送約1500名北韓士兵。

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

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