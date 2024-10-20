行李箱藏屍！日本電鋸分屍案首開庭　死者生前慘遭虐被逼吃糞

▲惡毒情侶檔前田廣樹和山口優聯手殺害友人，並用電鋸分屍後棄屍，最後遭警方逮捕法辦。（翻攝YT頻道「仙台放送ニュースチャンネル」）



圖文／鏡週刊

日本宮城縣仙台市2022年驚爆令人髮指的分屍案，兇嫌不僅勒斃友人，更殘忍地用電鋸將屍體肢解並掩埋。此外，有證據顯示，被害人在遇害前曾遭受非人道對待，包括被逼迫吞食糞便，案件情節極其惡劣。

綜合日媒報導，32歲的被告前田廣樹於10月17日在仙台地方法院首次開庭時，對檢方所提起的殺人及棄屍等罪名供認不諱。2022年11月，前田廣樹和山口優情侶檔在日本仙台市公寓內，聯手勒斃友人佐藤大貴，並以電鋸分屍後，將屍塊藏在行李箱內，棄屍於仙台市若林區荒濱，兩人均面臨殺人等多項罪名。

前田廣樹於17日當庭認罪，對檢方提出的所有罪名表示沒有異議。檢方指控前田廣樹長期對被害人施暴，可是，前田廣樹則辯稱，他之所以犯下殺人罪行，是因為死者突發疾病，導致害他家中一片狼藉，才一時情緒失控而失手殺人。

儘管被告對多項罪名表示認罪，但其辯護律師對「強迫被害人食用糞便」一事提出異議認為罪名不成立，因此成為各方關注的焦點，此案最終判決將於11月7日揭曉。





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