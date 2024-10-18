推前監委吳豐山任海基會董座　陸委會：對國家發展屢有獨到見解

▲吳豐山接海基會董座，預計下月正式上任。（圖／翻攝監察院）



記者蔡紹堅／台北報導

鄭文燦涉貪請辭後，海基會董座一職由副董許勝雄代理已近3個月。陸委會18日表示，面對兩岸交流互動的諸多挑戰，陸委會推薦由前監委吳豐山擔任海基會新任董事長。

陸委會指出，吳豐山長年服務貢獻於新聞界，曾任行政院政務委員、監察院監察委員等要職，視野宏闊，學養俱優，對國家發展屢有獨到的見解，獲政府接納採行，「相信政府借重吳先生長才，定能帶領海基會團隊，為國人提供更好的服務，並有益於兩岸關係良性發展。」

陸委會說明，海基會接受政府委託，負責兩岸協商、交流與服務業務，責任艱鉅，近年來持續拓展各項交流服務工作，任務繁重，「政府感謝許勝雄副董事長自今年7月以來代理董事長之辛勞，也預祝準董事長吳豐山先生，未來與羅文嘉副董事長兼秘書長共同率領海基會全體同仁，持續推動會務順利進行。」

陸委會還說，未來將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



吳豐山1945年生於台南，1968年進入《自立晚報》從事新聞工作，一路從基層記者做到總編輯、社長。1998年《公視》開播之後，吳豐山擔任第一任及第二任董事長，見證台灣民主轉型。

吳豐山未參加過政黨，在藍綠皆有人脈，也分別在扁、馬政府都任職過，2006年，他入蘇貞昌內閣，任行政院政務委員；2008年，又被時任總統的馬英九提名，擔任監察委員，直到2014年卸任。

他多年前出版回憶錄時曾說過，「國民黨看我，怎麼看不像同志，民進黨朋友，怎麼看最多是朋友，不是自己人，兩家大公司我都沒入股，當然也沒有分紅。」

而對於兩岸關係，吳豐山多年來皆主張「兩岸分立、和平非戰、共存共榮」，並曾在專欄中撰文明言，「台灣人早已當家作主，沒有向誰爭取獨立的問題。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

