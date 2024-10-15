羅文嘉：「九二共識」已過時　歡迎海協會來馬祖談「二六共識」

▲海基會秘書長羅文嘉參觀26據點。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／南竿報導

海基會秘書長羅文嘉15日下午前往連江縣政府，拜會副縣長陳冠人，並前往了馬祖的「26據點」參訪。羅文嘉也在參訪過程中有感而發，稱「九二共識」是30幾年前的架構，要談未來30年甚至300年的關係已過時，歡迎海協會來「26據點」，談「二六共識」，會更有前瞻性。

羅文嘉表示，本次來到馬祖有兩個目標，一是傳達海陸兩會的價值與看法，另外更希望行銷馬祖的美好，因此今天特地前往馬祖的「26據點」。

羅文嘉強調，馬祖過去是戰地崗哨，如今成為了文化展點。這幾年來，馬祖以國際藝術作為主題，非常受到歡迎，「26據點」則是最新開放，可以展現馬祖美麗風光、藝術之島的最好景點。

羅文嘉說，台北到馬祖的船程需要8小時、南竿到福州卻只要30分鐘，然而在因緣際會下，台澎金馬成為一體、成為自由民主的基地，而自由民主是需要保衛的，否則就會消失。

羅文嘉指出，過去，馬祖鄉親為了台澎金馬的自由民主體制付出了非常多的成本，如今則要作為和平交流的第一線，「和平交流的基本原則是守護中華民國的主權，以及自由民主的體制，否則就白費了過去多年的付出，他相信，回顧歷史、展望未來，各級政府都會堅守這個原則。」

羅文嘉也在連江副縣長陳冠人的陪同下參訪「26據點」，看見過去的軍事陣地，如今變成了和平景點，他有感而發地說，所謂「九二共識」是30幾年前的架構，拿來談未來30年甚至300年的關係已經過時，非常歡迎海協會來到這邊協商，談出「二六共識」，會更有前瞻性，不要為了個人的野心、利益，犧牲了人民的福利。

▼海基會秘書長羅文嘉、陸委會副主委梁文傑一同拜會連江縣副縣長陳冠人。（圖／記者蔡紹堅攝）

