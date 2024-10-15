海基會馬祖服務中心掛牌　羅文嘉：盼成為兩岸和平交流第一線

▲海基會派員進駐馬祖行政協調中心，並舉行掛牌儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／南竿報導

海基會近日派員進駐南竿「馬祖行政協調中心」，並於15日上午舉行掛牌儀式，海基會秘書長羅文嘉表示，小三通的使用頻率越來越高，陸客也回到馬祖，海基會希望能在第一線提供更好的服務，也盼透過馬祖跟對岸有更多的交流，「只有透過和平對話，才能達成和平，讓金馬成為和平交流第一線的目標。」

羅文嘉親自出席了掛牌儀式，他提到，會在馬祖設置海基會的服務中心，是因為馬祖也是小三通的重要管道，今年上半年使用小三通的人次已經有57萬多，是去年同期的2.9倍，代表小三通的使用頻率會越來越高。

羅文嘉指出，海基會的工作任務是交流、服務跟協商，服務的工作不管是觀光或是商務產生的各項服務工作，海基會都希望站在第一線；交流的部分，海基會也希望能夠透過馬祖，跟對岸有更多的交流；協商的話，過去還沒有協商的經驗在馬祖發生，只有在金門，也許下一次可能就在馬祖，所以提早部署。

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉說，他們在馬祖雖然人力很有限，只有一個人，但是也是踏出了一步，非常感謝陸委會、連江縣政府，還有立法院的支持，能夠讓這一步踏出。

解放軍14日在台海舉行了「聯合利劍－2024B」軍事演習，羅文嘉強調，軍事追求的是單方的勝利，但交流追求的是雙方的共贏，和平才是大家共同的目標跟心願，「昨天的軍演對和平沒有任何幫助，只有傷害。」

羅文嘉說，和平要透過對話交流來達成，這個對話是平等尊嚴的對話，交流是健康有序的交流，只有透過和平對話，才能達成和平，讓金馬成為和平交流第一線的目標。

羅文嘉還說，軍演是展現肌肉和威脅恐嚇，沒有正面的作用，只有反面的作用，對於對岸想要達成的政治目標沒有任何幫助，「和平對於獨裁者來講只是一念之間，但對千千萬萬人民來講，和平是永遠不變的共同心願。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會副主委、發言人梁文傑也參加了揭牌儀式，他表示，昨天（14日）對岸舉行了軍演，但今天掛牌的行程還是不變，因為對馬祖來說，觀光客真的很重要，中央政府跟陸委會一直都支持金門、馬祖的觀光能夠帶動地方的經濟。

梁文傑提到，不過，現在的速度還是有點慢，從8月22日對岸宣布開放陸客來馬祖，截至10月13日，總共入境372人，平均一天是8個人，這個人數確實還不夠多，還沒恢復疫情前的情形，希望這種交流、互動能夠繼續。

梁文傑還說，觀光雖然重要，但馬祖的安全、和平也很重要，像昨天就有4艘海警船進入馬祖的禁限制水域，一方面要觀光、一方面又擔心海警船來騷擾，這樣的狀況不太好，所以不管台灣、馬祖、金門、澎湖，都希望能擴大交流，但碰到不具善意的行為，我們還是堅守自己的立場，希望馬祖的觀光能夠越來越越來越蓬勃。

▼連江副縣長陳冠人。（圖／記者蔡紹堅攝）



連江副縣長陳冠人也在掛牌儀式上表示，疫情期間，兩岸比較沒有交流的機會，疫情結束之後，縣長非常積極跟對岸進行對話，讓鄉親的生活更便利，像是海漂垃圾的處理，在與對岸溝通後，過去大量保麗龍出現在海面的現象已經改善。

陳冠人指出，馬祖也希望人能進來，現在大陸的團客已經來了，未來更希望自由行恢復到過去疫情以前的情況。

民進黨籍立委洪申翰也出席了儀式，他說，這幾年，中央政府在馬祖投入了非常多的關注跟資源，包含國際藝術島、華信航空進駐，還有馬祖與高雄的馬高航線。

洪申翰提到，馬祖跟中國大陸非常鄰近，希望能透過馬祖來進行更好的兩岸交流、更和平的兩岸交流，還有更永續的兩岸交流，「如果可以在馬祖做得好，相信兩岸之間的關係不會壞，而且一定會越來越好。」

▼立法委員洪申翰。（圖／記者蔡紹堅攝）

