接海基會董座　吳豐山：盼與海協會共同追求台海和平

▲吳豐山接海基會董座，預計下月正式上任。（圖／翻攝監察院）



記者蔡紹堅／台北報導

前監委吳豐山獲陸委會提名擔任海基會董座，預計待海基會11月4日的董事會決議後就可正式上任。

吳豐山表示，接事後自當協同董事會及全體工作人員，努力達成海基會設立目的。

吳豐山說，兩岸對話、交流、和平共榮為同胞之共同心願，殷盼各界人士支持海基會之運營。

吳豐山也期盼與對岸海協會同步堆疊善意，共同追求台海和平，增進兩岸人民福祉。

陸委會18日表示，面對兩岸交流互動的諸多挑戰，陸委會推薦由吳豐山擔任海基會新任董事長，「吳先生長年服務貢獻於新聞界，曾任行政院政務委員、監察院監察委員等要職，視野宏闊，學養俱優，對我國國家發展屢有獨到的見解，獲政府接納採行。」

吳豐山1945年生於台南，1968年進入《自立晚報》從事新聞工作，一路從基層記者做到總編輯、社長。1998年《公視》開播之後，吳豐山擔任第一任及第二任董事長，見證台灣民主轉型。

吳豐山未參加過政黨，在藍綠皆有人脈，也分別在扁、馬政府都任職過，2006年，他入蘇貞昌內閣，任行政院政務委員；2008年，又被時任總統的馬英九提名，擔任監察委員，直到2014年卸任。

他多年前出版回憶錄時曾說過，「國民黨看我，怎麼看不像同志，民進黨朋友，怎麼看最多是朋友，不是自己人，兩家大公司我都沒入股，當然也沒有分紅。」

而對於兩岸關係，吳豐山多年來皆主張「兩岸分立、和平非戰、共存共榮」，並曾在專欄中撰文明言，「台灣人早已當家作主，沒有向誰爭取獨立的問題。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

