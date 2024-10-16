海基會盼送梅花鹿給對岸！取名「和和平平」生下更多「和平之鹿」

記者蔡紹堅／大坵報導

海基會秘書長羅文嘉16日登上大坵島，在餵食梅花鹿之後，他提議向對岸送一對梅花鹿，一隻取名「和和」、一隻取名「平平」，也就是「和平之鹿」，未來可以在大陸生下更多「和和平平」，代表台灣人的心願與價值。

羅文嘉上午搭小船從北竿抵達大坵島，他提到，從大坵穿越高登，經過海到達對岸，總共差不多10公里，希望這條路是一條「和平之路」，就如大坵島上的梅花鹿，是「和平之鹿」一樣，「上午搭乘的小船非常顛簸，和平之路也不好走，因為各自有不同的成見，要在不同中尋找相同，用和平的方式化解歧異。」

▼羅文嘉登大坵島餵食梅花鹿。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼羅文嘉盼送梅花鹿給對岸，取名「和和平平」。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉強調，和平之路雖然不好走，可能要走10、20、30年，但是仇恨之路如果踏上去，是100、200、300年，更不能走。

羅文嘉說，「和平之路需要捍衛，前兩天對岸的軍機、軍艦來騷擾，讓和平之路蒙上陰影，所以今天海基會很誠摯的，對方派送軍機、軍艦來騷擾，我們希望展現我們對和平的追求，透過對岸的海協會，協調送一對梅花鹿到對岸福州的動物園。」

羅文嘉還說，「和平之鹿」代表對和平的價值跟信念追求，送到對岸去，不管對岸去到福州動物園參觀，都可以看到來自台灣的梅花鹿，也希望把這兩隻鹿取名，一隻叫「和和」、一隻叫「平平」，將來在大陸生下小鹿，會有更多的和和平平，「這代表我們台灣人的心願、價值。」

▼羅文嘉盼梅花鹿能成為「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

