快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭到在野黨擋下，昨日院長韓國瑜召集朝野協商破局，持續卡關。行政院長卓榮泰今（18日）赴立法院備詢前，於臉書重申行政院對於預算案編列的基本原則，強調立法院必須遵守《憲法》、《預算法》，不能違法要求行政院編列任何預算，「否則此例一開，接踵而來的是無止盡侵犯行政權」。他也表態，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決。

卓榮泰說，昨日總預算案協商無法取得共識，雖然遺憾，「但我仍然相信，朝野能夠在好的氣氛下，為福國利民的政策、為地方建設做最好的考量」。

卓榮泰也再次向國人重申，行政院編列年度總預算的法律立場與基本原則。第一，《憲法》第 70條規定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。換句話說，按照《憲法》第70條的精神，制定、編列預算是屬於行政院的行政權，立法院不得提議增加，這樣的規定難道是立法委員可以經由「提議」形成「決議」？或經由「提議」修訂成「法律」來增加預算嗎？法律「舉輕以明重」的原則淺顯易懂；行政院是憲政機關，斷不可違反憲政原理與精神，立法院亦是如此。

第二，《預算法》第 91條規定「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律」。

卓榮泰表示，兩院之間過往或有可比擬的相關案例，但皆是在立法院內部朝野有共識，且徵詢行政院取得雙方合意，確認資金來源無虞後的依法行為，無可厚非。但本件爭議顯未履踐徵詢、確認資金來源或並同時提案修法必要之程序，難謂合法，要行政院如何依法？

第三，行政院有嚴守財政紀律的責任，也必須確保預算的完整性，才不致產生排擠效應，否則國家難以落實對全體人民的照顧政策。

卓榮泰強調，對於明年度原住民的禁伐補償預算，行政院並非一毛不編。行政院會持續考量國家財政，循序漸進。而行政院的原則與立場很清楚，也只有一項：未來立法院必須遵守《憲法》、遵守《預算法》，不能以違憲、違法的任何程序，要求行政院編列任何預算。

卓榮泰指出，否則此例一開，接踵而來的是無止盡侵犯行政權的各種行為。只要獲此共識，解開明年總預算的解方，就在立法院韓院長所主持的協商會議中。

「朝野協商的過程固然有退有進，但行政院對人民照顧和產業發展的承諾，一定會力圖前進。」卓榮泰說，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決，「我相信，團結的台灣，就是最好的台灣」。