中國施壓南非要求我國代表處遷出　卓榮泰：會做外交人員的後盾

記者陳家祥／台北報導

台灣與南非在1998年斷交，目前僅設置代表處，但涉外人士透露，由於中國施壓，南非政府通知我國駐處在10月30日前遷離首都，沒有協商餘地。對此，行政院長卓榮泰今（18日）說，所有外交人員、外館人員都值得大家對他更多的鼓勵，「我們會做為他們的後盾，爭取中華民國主權的尊嚴、讓他們好好拚外交」。

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

中國9月舉辦「中非合作論壇」，非洲50多個成員國代表都有與會；而中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會談後，也發佈「中華人民共和國與南非共和國關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明」，其中更聲稱台灣是中國不可分割的一部分。

在10月初，我駐南非代表處依慣例舉辦國慶酒會時，南非政府竟施壓，要求駐館在10月底前遷出首都普勒托利亞，還強調這件事沒有協商的可能，甚至揚言，倘若沒有遷出，就會關閉代表處。

卓榮泰說，外交工作對台灣來講，本來就是一件非常艱苦的工作，所有外交人員、外館人員都值得大家對他們更多的鼓勵，「我也相信他們非常地努力，我們會做為他們的後盾，爭取中華民國主權的尊嚴，我們會作這樣的後盾，讓他們好好在外面為我們拚外交」。