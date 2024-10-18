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卓榮泰擬釋憲反制藍白　黃國昌酸：把憲法法庭當成排除阻礙的工具？

▲▼民眾黨團總召黃國昌、立委張啟楷召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案　鋸箭起訴、縱放高官」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭到在野黨擋下，昨日院長韓國瑜召集朝野協商破局，持續卡關。行政院長卓榮泰今（18日）表態，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲。對此，民眾黨團總召黃國昌酸，民進黨顯然是把憲法法庭當成是排除一切阻礙的工具，毀憲亂政的這種程度，踐踏權利分立原則，「請問民進黨，鬧夠了沒？」

黃國昌說，請問總統賴清德、行政院長卓榮泰，把國家的法律當成什麼？昨天說願意釋出善意補償每公頃4萬元，「依照4萬元發放的基準是什麼？原住民的禁伐補償是透過法律讓遭受犧牲的原住民朋友，給予法定補償金額，這個補償金額不是用喊價的，是要用法律明定的」。

「行政院是忘了台灣是法治國家嗎？還是賴總統、卓院長要把台灣再帶回到過去威權體制？」黃國昌表示，要補助多少這件事情居然不用法律明定，是行政部門單一用喊價的方式，就要大家接受，這是哪門子權利分立？

黃國昌質疑，卓榮泰有沒有基本的法治概念？這就是為什麼現在總預算卡關的最重要理由，過去已經呼籲很多次了，要求賴清德政府依法行政很難嗎？

針對卓榮泰表態會考慮釋憲救濟的管道，黃國昌說，當初三讀通過的時候，如果覺得窒礙難行，為什麼不提覆議？卓榮泰說於心不忍，但他卻狠得下心說這法律是違憲、就是不給你，原來這就是行政院長的「於心不忍」。

黃國昌說，更可笑的是，從昨天的柯建銘到今天的卓榮泰，兩個人齊一步調、異口同聲說要釋憲，顯然是把憲法法庭當成是幫現在民進黨政府排除一切阻礙的工具，毀憲亂政的這種程度，踐踏權利分立原則，「請問民進黨，鬧夠了沒？」

黃國昌表示，立法院長韓國瑜一直跟大家說卓榮泰有善意、有誠意，「到目前為止，我必須很遺憾說，完全看不到他們的善意跟誠意在哪裡」。

張啟楷則說，如果卓榮泰一定要提釋憲，請把過去民進黨立院黨團在民國100年提案修正老農津貼規範，增加老農福利津貼從6000元變7000元，也要提出釋憲。

另外，張啟楷還提到，副總統蕭美琴過去在選花蓮縣立委時，民進黨團曾提出東部發展條例，民進黨團主張要分10年編500億，「這是不是提出預算？有，這案子也過了，當初沒有違憲，卓榮泰、柯建銘現在說原民禁伐補償違憲，所以請把花東這個案子也拿去釋憲」。

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