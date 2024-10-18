不得要求行政院增加任何預算！總預算陷僵局　卓榮泰重申底線

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭到在野黨擋下，昨日院長韓國瑜召集朝野協商破局，持續卡關。行政院長卓榮泰今（18日）受訪說，行政院立場跟原則只有一項，就是不可以違反憲政原理、違反憲法規定，用任何程序要求行政院增加任何預算，「否則預算的完整性被破壞，我們提出的施政報告無法依序執行，行政院、國家政府也就沒有辦法廣泛公平的照顧到每一個人」。他強調，只要這原則被把握住，行政院願意提出更多的方式，取得朝野間更高的共識。

卓榮泰受訪說，昨天朝野的協商雖然沒有辦法馬上取得一致，但至少把後續的協商時間也訂下來，也讓國人看到雙方提出的問題焦點之所在。他說，剛剛他也發了一篇短文，期待能有好的開始、能有團結的結束，讓這事情儘快往前走。

卓榮泰解釋，在短文中，他提到引用《憲法》第70條以及《預算法》第91條的憲政原理跟預算法規定，都很清楚，「當立法院在審查預算時候，立法院是不能作為增加之提議，在憲政原理中，連提議都受到限制，但現在要用提議形成決議或是用提議形成法律，這樣的行為是不是違反憲政原理？」

另外，卓榮泰說，在《預算法》91條說到，立法委員對於大幅增加歲出歲入的時候，要徵詢行政院的意見，而且要指出資金的來源，必要時候也要做相關法律的修訂，「看看這次，是完全沒有依照這樣的原則處理？」

卓榮泰表示，在協商過程中，行政院已經表示，如果從3萬提升到4萬，是可以同意的，這也是在徵詢的過程中必須取得這樣的合議。

卓榮泰指出，過去或許有若干的案例由委員提出，當時立法院提出的意見或是通過的法律在行政院執行，但當時的狀況一定是經過立法院內部朝野的協商，再經過取得跟行政院雙方的合議，也明確指出資金的來源之後，才照法律執行，「這次顯然不是，所以是不可同日而語」。

卓榮泰強調，行政院立場跟原則只有一項，就是未來不希望、也不可以違反憲政原理、違反憲法規定，違反預算法規定，用這樣的行為，用任何程序要求行政院增加任何預算，「否則預算的完整性被破壞，我們提出的施政報告無法依序執行，行政院、國家政府也就沒有辦法廣泛公平的照顧到每一個人」。

卓榮泰表示，只要這原則被把握住、大家共同遵守，行政院願意在這之後怎麼提出更多的方式，取得朝野之間更高的共識，但首先這個原則必須確立，這是行政院對於年度總預算唯一的立場跟原則。