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旅行社丟包、倒閉頻傳　觀光署：履約保證金500萬擬提高1倍

▲▼觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年春節發生年代旅遊在富國島丟包旅客，10月初壯遊旅行社因未支付當地旅行社款項，旅客險些被丟包，網路高評價的台中凱翔旅行社昨也傳出倒閉，消費者付錢卻無法出國，3家旅行社皆是登記為甲種旅行社，觀光署長周永暉今表示，擬提高旅行業履約保證金，應該要多一倍，但還要跟業者討論。

台中凱翔旅行社因財務狀況問題，取消出團卻未退費，包括台水工會一行50人給付近200萬元，卻無法出團至今也沒退費，遭到觀光署勒令停業3個月。交通部長陳世凱今在立法院被問到此事時表示，消費者後續求償將由中華民國旅行業品質保障協會處理，觀光署平時也都有稽查跟稽核。

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但陳世凱表示，稽查跟稽核不一定能夠真正徹底做到，會繼續精進加強，如果能夠徹底一點，或許旅行社財務狀況不太好的時候，能夠事先預警，是最理想的狀態，希望能夠達成，事後懲處或裁罰也都會做。

媒體問今年旅行業丟包旅客頻傳，裁罰是否增加？觀光署組長湯文綺指出，今年丟包案件發生2起，並沒有增加，而凱翔旅行社因為代表人過世，所以無法履約出團，觀光署目前還在調查，壯遊旅行社確實財務有問題，觀光署已裁罰9萬元。

觀光署長周永暉表示，希望甲種旅行社還能夠更精進，攸關未來旅行業整個發展，為了確保消費者的權益、遊客最大權益，希望能提高履約保證金，讓整個旅遊市場更健全，目前履約保證金須繳交500萬元，他覺得額度應該要加倍，但仍要旅行業者討論。

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