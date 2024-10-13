國際旅客差400萬人次！觀光署推「期間限定補助」　業者怨太倉促

▲觀光署第4季加碼、放寬外國團客獎勵補助，旅行社業者認為發布時間太倉促。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後拚觀光，今年來台國際旅客目標1千萬人次，10月初達到600萬人次，把握剩下3個月，觀光署出招，不僅放寬國外團體旅遊天數的補助門檻，並增訂期間限定的加碼獎助，住宿花蓮或台東每團最高獎助5萬元，近日發文通告旅行業者，但業者認為，時間太倉促，而且獎助只到年底，至少延長至明年中。

觀光署去年4月發布實行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，鼓勵旅行社組團招攬國外旅客來台旅遊，7天6夜以上行程依照團體人數給予不同的獎勵金，4至7人獎勵金1萬元、8人至14人獎勵金2萬元、15人至49人獎勵金3萬元，50人以上則是獎勵金5萬元。

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今年來台國際旅客目標為1千萬人次，因未開放陸客，加上受到0403強震、颱風等天災影響，嚴重衝擊觀光，據觀光署統計，今年1月到10月初國際旅客達600萬人次，距離目標仍相差400萬人次。

為此，觀光署最近祭出「加速擴大吸引國際觀光客方案」外國團客獎勵補助第4季加碼，拋出2大措施，包括10月1日起放寬天數申請門檻，從原本7天6夜以上行程，調降為5天4夜以上。

10月1日至12月31日針對在台停留3天2夜以上團體，增訂期間限定加碼獎勵，凡住宿花蓮或台東以外地區，4至7人每團獎助提高至1萬元；8至49人，每團提高至3萬元；50人以上提高至4萬元。5天4夜以上每團獎助5萬元。

住宿花蓮或台東的外國團客，4人以上每團獎助提高至5萬元。創新旅行社董事長李奇嶽認為，此次獎助加碼發布過於倉促，從宣傳上架、行銷攬客都需要時間，且加碼限定期間只到年底，應延長到明年中，比較有成效。

也有旅行社業者私下表示，通常年底是外國旅客來台觀光的旺季，今年剩下3個月，獎助加碼提高當然有幫助，但每個月要超過100萬外國人來觀光，這要很拚，千萬人次有可能無法達標。