快訊／蛋價跌3元！創4年新低「產地剩21.5元」　蛋農嘆慘賠300萬

▲近期國內雞蛋嚴重生產過剩。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋嚴重過剩，台北市蛋商公會今（15日）宣布，蛋價再降3元，產地價即日起每斤降至21.5元，批發價從明天起每斤34元降至31元，蛋價再創4年來新低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，雞蛋產量實在太多，每天生產過剩5千箱、100萬顆雞蛋，蛋商冰箱已經冰不下，只好降價刺激買氣，也促使蛋農加速減產，賠錢賣蛋也沒辦法，這就是市場機制，如果降價之後還是囤蛋，不排除還會有一波降幅。

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根據農業部雞蛋產銷資訊平台統計，國內蛋雞投產數量高達3704萬隻、雞蛋產量達12.5萬箱，雙雙創新高，但國人每日所需僅12萬箱，每日生產過剩超過100萬顆。近期雞蛋產銷報告也連日顯示「嚴重過剩」警語，直言蛋價持續不樂觀，呼籲蛋農立即加速減產。

台北市蛋商公會9月3度降價救市，仍無法提升買氣，儘管蛋價創新低，買氣始終低迷，近日有許多蛋農、蛋商急拋售停損，近期零售市場出現1斤只要25元的崩盤價，通路也有每盒不到40元的平價洗選蛋，南部大廠更拋售每箱只要390元的箱蛋，每斤甚至不到20元。

一名南部蛋農感嘆，蛋價一直跌，飼養成本就高達27元，以他3萬多隻規模的蛋雞場，一個月至少虧損30萬元，之前暑假天氣熱蛋雞熱死，好不容易天氣轉涼，因為政府種雞進口政策失當，導致產量嚴重過剩，蛋價崩跌，「根本是賣一箱、賠一箱，光是今年就虧了300萬元」，打算收掉或頂讓。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，蛋價已經降到近4年新低，蛋農早就不敷成本，加上飼料降幅不大、種雞、蛋中雞成本仍高，這次蛋價崩盤，很多蛋農甚至大廠都慘賠，恐將掀起一波倒閉潮。

