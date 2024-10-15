台中凱翔旅行社無預警倒閉！已收百萬團費...5團受害怒申訴

▲台中知名旅行社凱翔無預警倒閉，消費者購買行程即將出國卻接獲通知沒有成團，受害消費者欲哭無淚。（示意圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

網路評價高，被評為甲種旅行社的台中知名旅行社凱翔無預警傳出倒閉，有企業向旅行社包團，付了將近200萬元，但負責人卻人間蒸發。台中市政府也證實，接獲多起申訴，包括購買日本、越南、埃及、土耳其以及法比荷等國家行程的消費者，都付了錢卻無法出國，甚至有預定10月8日出發越南，卻在6日才接到電話無法成團，怒向消保官申訴。有傳言係因負責人過世導致公司財務危機，對此實際去電旅行社，接電話者表示「只是員工」未多作回應，隨即掛斷電話。

台中市政府主任消保官康馨壬表示，近期台中市政府接獲凱翔旅行社因財務狀況問題取消出團卻未退費之消費爭議，細查發現該旅行社已遭交通部觀光署勒令停業3個月，呼籲無法出團又未收到退費之消費者儘速向中華民國旅行業品質保障協會提出申訴，以確保自身權益。另市府也清查發現，目前凱翔在國外並無旅行團走行程，不至於發生丟包事件。

據悉，台水工會包團出遊，一共50人，原定14日要出發日本名古屋5天4夜，每人3.9萬元繳了團費，但卻臨時接到旅行社通知取消出團，合計逼近200萬元支付卻拿不回來。此外，台中市政府接獲申訴，有民眾花了2萬8000元買了越南團行程，原定10月8日要出團，但消費者卻在10月6日接獲旅行社告知無法成團，至今也無退費，讓他傻眼。

不僅日本、越南團，台中市政府還接獲購買土耳其、法比荷以及埃及行程的消費者申訴，其中有人一口氣支付了6萬元訂金，卻聽到旅行社倒閉消息，怒向市府申訴。康馨壬指出，凱翔旅行社為甲種旅行社且為品保協會之會員，該旅行社應依法繳納保證金並投保旅行責任險，其如與消費者訂有旅遊契約卻無法依約提供服務並辦理退費者，消費者可向品保協會提出申訴，由品保協會協調保險公司辦理賠償事宜。

近期又有多場旅展登場，消保官康馨壬提醒，消費者若要購買行程，切記要簽訂定型化契約，最好也確認出團日，以避免將來有類似情形，可要求賠償；另外也建議刷卡支付團費，若出問題，可向信用卡公司申請爭議款處理。