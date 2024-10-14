台灣觀巴線上活動開跑　觀光署祭大獎「全年免費搭」

▲「台灣觀巴－你是哪類型旅遊玩家」線上互動遊戲，有機會抽中5萬元全年免費搭的大獎。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為吸引國內外旅客，台灣觀巴目前推出2人同行1人免費、花東遊程2折優惠，觀光署再推出「台灣觀巴－你是哪類型旅遊玩家」線上互動遊戲，即日起至12月31日，民眾參與線上趣味互動後，將趣味互動結果照片上傳，並標記1名好友就能抽獎，有機會獲得5萬元的全年免費搭乘台灣觀巴行程大獎。

台灣觀巴專為國內外自由行旅客需求，輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供旅客自高鐵、台鐵、機場等各大交通場站，及飯店接送至國內各主要觀光景點的交通旅遊服務，1到4人成行出遊，車上提供無線網路、專業導覽解說等服務。

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▲「台灣觀巴－你是哪類型旅遊玩家」線上互動遊戲，有機會抽中5萬元全年免費搭的大獎。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，台灣觀巴目前有21家旅行業者、80條套裝旅遊行程參與2人同行1人免費及2折優惠活動，行程包括養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗及秘境探訪等6大主題的半日、1日及2日遊套裝行程。

觀光署表示，參加「台灣觀巴」遊客享受超值優惠價格，透過此次線上趣味互動遊戲活動，希望吸引更多旅客參與「台灣觀巴」行程，輕鬆探索壯麗山海景觀，遊覽網紅打卡秘境，不需煩惱自駕或停車問題。