今年前3季全台非法旅宿開罰近1億元　3都貢獻最多

▲非法旅館、民宿猖獗，今年1到9月罰鍰金額高達9629萬元。圖為非法日租套房。（圖／台北市觀傳局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後旅宿業越開越多，旅館及民宿都比去年增加，觀光署統計今年1到9月未合法列管旅館及民宿，相較去年同期減少213家，總罰鍰金額9629萬元，其中非法旅館以台中市開罰1531萬元最多，其次為台南市、高雄市，罰金均超過千萬元。

觀光署統計，今年1到9月總計有918家遭列管未合法旅館，包含非法旅館335家、日租套房583家，未合法占比約21%，台中市218家最多（含非法日租套房207家、非法旅館11家）；宜蘭縣非法旅館147家；台北市也有124家、全是非法日租套房。

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觀光署表示，今年1到9月合法旅館有3316家，較去年同期增加2家，變動不大，應是個別業者經營考量而進退場。未合法列管家數918家，較去年同期減少194家，主要是都會區的日租套房減少，尤其台北市減少最多141家。

觀光署稽查全台旅館總計4735家次，開罰677次、7547.8萬元。開罰次數最多前3名為台中市135次、台南市125次及高雄市108次；罰金部分，台中市1531萬元最多，其次是台南市1356.2萬元、高雄市1283萬元。

在民宿方面，觀光署指出，今年1到9月合法民宿1萬1989家，較去年同期增加680家，民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館容易因經營成本考量而停、歇業，民宿較不受影響。

觀光署進一步指出，未合法民宿列管家數591家，較去年同期減少19家，因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，最多的是台東縣增加34家、花蓮縣減少34家。

觀光署也稽查民宿總計1萬205家次，開罰432次、2081.2萬元，開罰次數最多的前3名為屏東縣76次、花蓮縣68次及台東縣54次；罰金最多的前3名為屏東縣456萬元、宜蘭縣300萬元及花蓮縣258萬元。