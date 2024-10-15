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新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

▲新北5區全品項農損救助。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局前往北海岸勘災提報天然災害。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市受山陀兒颱風外圍環流及東北風水氣影響，豪雨造成北海岸農作受損，新北市政府農業局積極向中央爭取公告全品項現金救助，農業部於1今年10月14日公告本市淡水、三芝、石門、萬里、金山區為辦理全品項農業天然災害現金救助地區及低利貸款，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友即日起至10月28日前可到區公所申請。

山陀兒颱風來襲，市府立即啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫，追蹤農作物生長狀況。新北市受山陀兒颱風外圍環流及東北風水氣影響，10月4日起在北海岸降下超大豪雨，導致田區因強降雨而淹水、作物及栽培設施遭泥沙覆蓋及沖毀流失。截至10月15日上午9時，本市農損面積約10.56公頃及農田流失埋沒27.78公頃，各公所仍持續查報中。

▲新北5區全品項農損救助。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市積極爭取中央農業天然災害救助。

新北市農業局積極向中央爭取公告北海岸全品項作物現金救助，農業部也於10月14日公告本市淡水、三芝、石門、萬里及金山區農產業全品項納入農產業天然災害現金救助及低利貸款，農業局已在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。為減輕公所於受理期間的人力負擔，農業局也協助派員至公所支援受理農損申請。

農業局表示，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至10月28日(含例假日)，攜帶身分證、印章、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表。

另外，市府也有補助全市因颱風造成農田流失及埋沒的農友，符合資格的農友可至所在地公所申請，如有任何疑義，可洽詢所在地公所。也將持續關注農作物生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。

▲新北5區全品項農損救助。（圖／新北市農業局提供）

▲山陀兒颱風影響北海岸五區全品項救助。

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