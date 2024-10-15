引爆八里淡水玩樂潮　十三行博物館門票鍍金變身千元大禮包

▲順風航業淡水至八里航線票價直接下殺9折。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立十三行博物館推出震撼優惠，一張門票價值瞬間翻倍，只要花費銅板價，即可一次解鎖淡水八里超過60間特約商家，總價值超過千元的專屬優惠，一票玩遍博物館與淡水河岸在地特色，開啟文化美食雙重奏！「十三門票吃喝加碼」活動自10月15日正式推出，除博物館外，門票也將在順風航運左岸販售點、醍醐大師及艾尚九九足銀銀飾同步販售。

十三行博物館攜手新北市淡水區商圈文化觀光協會、新北市八里左岸觀光發展協會以及八里渡船頭商圈協會推出「十三門票吃喝加碼」活動，為民眾打造跨越淡水河的超值之旅，大幅提升博物館門票的使用價值，優惠範圍涵蓋美食、飾品、特產等多個領域，食衣住行通包！

▲憑十三行博物館當月門票至設有「十三門票吃喝加碼」特約商家貼紙的店家，即可晉升雙岸VIP。

亮點包括順風航業淡水至八里航線票價下殺9折、八里特色名產店推出滿額送、連鎖鞋業淡水店更祭出8折優惠，只要憑一張十三行博物館當月門票至設有「十三門票吃喝加碼」特約商家貼紙的店家，即可晉升雙岸VIP，折扣金額超過3千元！為提升購票便利性，十三行博物館首度在淡水河雙岸增設售票點，值得一提的是，在新增售票點購票的前100名民眾，將獲贈獨家設計的史前石斧造型筆一支。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「十三門票吃喝加碼」活動串聯八里及淡水商圈協會，創造深度體驗在地文化、促進經濟發展的平臺，十三行將持續積極跨域合作，擴大區域觀光量能。新北市淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑強調，這次合作將有助於整合淡水河岸的觀光資源，創造更豐富多元的旅遊體驗。

新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇則認為，此次活動將為八里地區注入新的活力，期待透過文化與旅遊的結合吸引更多遊客探索。新北市八里渡船頭商圈協會理事長周曼芝也表示，期待藉此機會展現八里在地特色及美食，為商圈帶來更多商機。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲十三行博物館推出十三門票吃喝加碼活動，一張門票價值瞬間翻倍，解鎖淡水八里超過60間特約商家優惠。

▲優惠範圍涵蓋美食、飾品、特產等多個領域，食衣住行通包。