Land in Taitung 土地製造的對話　台日創生團隊首次交會台東

▲台日創生團隊首次交會台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦的「Land in Taitung 土地製造」台日創生經驗交流系列活動，首次邀請日本與台東的地方創生團隊，將於10月17日至19日進行一系列的交流與對話，深度交流分享創生過程中如何摸索自己與在地的關係，從「我」成長到「我們」。

台東縣政府表示，10月17、18日一連兩天將安排來自日本五個不同領域的地方創生代表親訪部落，與在地團隊進行第一線交流，19日並將於國立台灣史前文化博物館舉辦土地創生論壇，透過五大主題的設定，首次進行深度的分享與交流，並由縣府長期陪伴支持的在地亮點團隊，進行自身經驗的分享，現場同時也將邀請來自不同部落組織、公務機關以及關注此議題的民眾一同參與。

台東縣原住民族行政處指出，縣府自2017年開始執行原住民再造山海部落新美學計畫，提出「我們+起來」作為理念與方法，迄今已經邁入第8年，藉由善加利用部落內部的閒置空間，以文化為核心目的，透過空間改造、青年培力、品牌行銷與產業發展，在臺東開展出獨特的樣貌。今年更進一步邀請五位來自日本在地深耕的地方創生團隊之代表，來台灣進行第一線的交流與討論。

包含來自ART FRONT GALLERY地方計畫組經理的關口正洋，過去曾辦理許多知名藝術季藉此引動地域的活化；以人才培育為核心的株式会社御祓川代表取締役森山奈美；投入創意策略從地方既有資源進行發展規劃，株式会社Staple的代表取締役岡雄大與小林亮大；以林業為基礎，發展出一系列令人驚艷行動的一般財團法人西粟倉村整體研究所秋山淳。

台東縣政府同時也藉由一系列工作坊的培力，遴選出五組參與「我們+起來」計畫的團隊夥伴，包含巴勢拉杜工作室、土坂金樹、捌個零社會企業、薩法克有限公司(鹿寮青年發想基地)、sinapayan青年工作站，經由一系列的對話、激盪與彙整，也將首次代表臺東進行案例的分享，並與日本團隊有更多的對話及交流，在三天的活動，規劃兩大主題，分別為「land of life 走訪土地」現地參訪交流以及「Land in Taitung」土地創生論壇。

饒慶鈴縣長希望，藉由邀請來自日本各地擁有豐富經驗的團隊，透過實際的交流對話，在不同的經驗裡提取方法，並轉換成為適合台東的方案，而非一昧地複製成功的經驗，期待在過程中碰撞出更多的火花，建立台東與日本的創生關係網絡，讓台東的土地成為創生的基礎，長出獨特而繁盛的群花。