台東縣府提供柴油車下鄉檢驗　完成8場次合格率達100%

▲台東環保局柴油車下鄉檢驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為改善台東縣的空氣品質並減少柴油車的廢氣排放，台東縣政府持續提供空氣品質維護區周邊的下鄉檢測服務，以解決需前往市區進行柴油車排氣檢測不便的問題，今年已完成8場次，共計有138輛柴油車到場檢測，合格率達100%，現場檢測合格後，可立即取得全國環保機關認可的自主管理標章，接下來還有1場次於10月23日在池上客家文物中心停車場，歡迎柴油車車主多加利用，預約專線089-384177，一起為台東的空氣品質盡一份心力。

台東縣政府表示，台東縣幅員廣大，部分空氣品質維護區位於鄉鎮(池上及鹿野)，車主到市區檢測站進行排煙檢測不僅費時，還增加了車輛的污染排放，為了方便車主驗車，臺東縣環保局提供免費檢驗服務措施，車主可提前預約，檢測人員將按時在指定地點進行檢測，無需車主親自前往檢測站，為台東的空氣品質盡一份心力，同時也有助於實踐綠色生活，促進低碳經濟發展，共同完成SDG3「健康與福利」目標。

台東縣環保局指出，此項便民服務除可節省遠距車主路途時間，現場檢驗合格後，可立即取得全國環保機關皆認可的自主管理標章，即可通行各縣市空氣品質維護區，免受各環保局攔車檢驗，今年已完成8場次、138輛柴油車到場檢測均為合格，23日在池上客家文物中心停車場還有1場次檢測服務，時間為上午9點30分至11點30分及14點至15點30分，請車主多加利用，儘早預約。環保局呼籲，檢驗服務不僅有效提升檢測效率，也進一步促進了空氣品質維區內的空氣品質改善，為台東縣居民營造更清新、健康的生活環境。