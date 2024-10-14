日47城市「魅力度排行」曝光！北海道連16年奪冠　佐賀慘墊底

▲北海道因擁有札幌、函館等多個旅遊城市，因此連續16年取得地方魅力度排行榜第一名。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本民間智庫「品牌綜合研究所」每年都會推出「都道府縣魅力度排行榜」，而2024年的最新排名剛剛出爐，其中北海道再度衛冕冠軍，其次則是由京都府、沖繩縣拿下第二、三名，最後一名是佐賀縣。而去年倒數第一名的茨城縣今年上升2個名次。

品牌綜合研究所13日公布了「地域品牌調查2024」結果，並公開了最新的「都道府縣魅力度排名」。這份調查共涵蓋了全日本1047個地區，包括1000個市區町村和47個都道府縣。

「地域品牌調查2024」始於2006年，今年已是第19次調查，而「都道府縣魅力度排名」則是2009年才新設的項目，至今為止已是第16次調查。而在最新排行榜中，被認為最具有魅力的都道府縣是北海道，獲得了70.8分，儘管與2023年的72.4分相比，有所下降，但卻也是北海道連續第16年蟬聯榜首。

其次，京都府也是連續16年保持第二名，取得55.6分。第三名則是沖繩縣，49.8分；第四名是東京都，48.3分；去年拿到第七名的神奈川縣，今年則晉升至第五名，取得42.6分。

該研究所指出，他們9月通過網絡向3萬5千人發送問卷，並取得3萬4813份有效回答。調查問題涵蓋約90個項目，詢問受訪者對於「地區魅力程度」等問題。

北海道之所以獲得高分，是因為有多個取得優良評價的旅遊城市，包含札幌市和函館市。京都則是因其豐富的歷史文化，沖繩因擁有多個離島等鮮明形象取得受訪者青睞。

其中靜岡縣，因為是人氣動畫「Love Live! Sunshine!!」的故事背景地，從2023年的第14名上升到今年的第9名。福井縣則是隨著北陸新幹線的延長，排名上升了7個名次，達到第31名。