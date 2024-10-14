2024藍海生活節劃下完美句點　逾8千人湧入活水湖

▲2024藍海生活節劃下完美句點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



集結海洋文化、藝術、商業及娛樂的盛宴「2024藍海生活節」，13日晚在台東活水湖精彩落幕，活動吸引近9萬人次到訪，自9月13日開幕以來，活水湖成為民眾每天夜晚散步聚集觀賞活動的好去處，閉幕當天由極限火舞團帶來水火共舞表演、知名藝人游鴻明及潮流男團Ozone的魅力助陣下，更藉由水舞及動畫串場的絢麗展演，逾8千人來自各地遊客湧入活水湖，欣賞水舞及精彩歌手演出，現場嗨到不行。

台東縣長饒慶鈴表示，非常榮幸透過藍海生活節的辦理，讓民眾可以在市區有不同觀光景點選擇，活動期間的水舞展演或每週末市集、湖面音樂會及不同水域遊憩體驗，感謝大家的熱烈參與及反饋，同時也很感謝身障朋友們參加支持，讓我們可以打造出更親海、友善的水域體驗空間。



台東縣交觀處指出，今年水舞展演形式以【愛情月影】及【海洋奇緣】兩大主題，在不同時段進行展出，隨著音樂的節奏搭配光束燈、雷射及小鯨喜的水幕動畫一系列演出驚豔全場，更在網路媒體上引起熱烈討論，不少民眾紛紛分享自己的拍攝作品，給予活動高度的評價，湖面音樂會更讓民眾每週六、日一起度過浪漫又美麗的夜晚，水舞曼妙舞姿隨著湖面音樂會展現不同水形，成為大型伴舞表演場地，讓在場的歌迷朋友們體驗另類的視覺饗宴，也留下入秋後的美好回憶。