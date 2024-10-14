山陀兒風災土石流肆虐　南迴鐵公路橋墩地基掏空

▲南迴鐵公路橋墩地基掏空。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

離山陀兒風災肆虐台東已逾十天，許多野溪、河川因大量土石流傾瀉而下，河床土石堆積如山，許多中斷的橋梁也尚未復通，13日，立委莊瑞雄偕同太麻里鄉長王重仁、行政院東辦執行長洪宗楷、民進黨台東縣黨部主委張鈺晨，至太麻里風災現場勘查，不分黨派，一同為儘速復原家鄉而努力。

在王重仁帶領之下，至東61鄉道4 K崩塌處、東63鄉道豐收橋流失處、沙崙野溪土石流等處勘查災情。莊瑞雄立委表示，太麻里溪為縣管河川，這次風災主要的聯外橋樑都被沖垮中斷，在地方呈報到中央後，他會請相關單位以最優先的方式辦理，解決鄉親的不便，儘早恢復正常生活。

莊瑞雄也接獲民眾陳情，前往華源村南北坑13鄰勘災，現場一片狼籍，更嚴重的是，南迴台九線華源段高架及南迴鐵路高架地基嚴重掏空，橋墩裸露，怵目驚心，況且目前南迴公路、鐵路皆照常行駛中，萬一不慎倒塌，將會面臨中斷的嚴重後果。莊瑞雄立委即刻致電交通部陳世凱部長、交通部公路局及台鐵公司，要求儘速派員至現場勘查並做出緊急處置，公共安全一點也馬虎不得。

莊瑞雄認為，台東溪流河谷多，山陀兒雖已遠離逾10日，但很多受災嚴重的溪谷還需要時間整頓，昨日在鄉長帶領下，深入山區會勘，更深入了解實際災情的復原進度，及不足的地方，且服務不分黨派族群，只要鄉親的事，他都會責無旁貸盡全力來協助解決，維護鄉親身家財產安全。